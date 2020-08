कोरोनामुळे लसणाला भाववाढीचा तडका

नगर ः कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लसणाचे सेवन वाढले आहे. यामुळे बाजारात मागणी वाढल्याने लसणाच्या दरातही काही प्रमाणात तेजी निर्माण झाली आहे. येथील दादा पाटील शेळके बाजार समितीत रोज 10 ते 12 क्विंटल लसणाची आवक होत असून, सरासरी 8 ते 12 हजार रुपयांचा दर मिळत आहे. जिल्ह्यात रोज लसणाची 25 क्विंटलच्या जवळपास खरेदी- विक्री होत असल्याचा अंदाज आहे. कोरोनाचा संसर्ग सहा महिन्यांपासून सुरू आहे. त्यापासून बचाव करण्यासाठी, औषधोपचार करतानाच वाफ आणि मसाले काढा घेण्याचा सल्ला दिला जातो. काढ्यात प्रामुख्याने अद्रक, गवती चहाचा समावेश आहे. त्यासोबत डॉक्‍टरांच्या सल्ल्याने आहारात लसणाचा वापर करण्याचे आवाहन आयुर्वेदतज्ज्ञ करीत आहेत. त्यामुळे भाजीपाल्याच्या खरेदीतही लसूण महत्त्वाचा भाग झाल्याचे दिसते. लसणाला घाऊक बाजारात प्रतिक्विंटल आठ हजार ते 12 हजार रुपयांपर्यंतचा दर मिळत आहे. किरकोळ बाजारात लसणाला प्रतिकिलो 140 रुपये मोजावे लागत आहेत. त्यात गावरान लसूण 200 ते 225 रुपये किलो आहे. लॉकडाउननंतर लसणाला मागणी वाढल्याने, किलोमागे सुमारे 30 ते 40 रुपये दरवाढ झाली. जिल्ह्यात रोज सुमारे 25 क्विंटल लसणाची खरेदी-विक्री होत असल्याचा अंदाज आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लसणाला पहिल्यांदाच मागणी वाढल्याचे जाणकार सांगतात. मागणीच्या पार्श्‍वभूमीवर लसणाची लागवडही वाढण्याचा अंदाज कृषी विभाग व्यक्त करीत आहे. गवती चहा, आद्रक तेजीत

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मसाल्याचे पदार्थ अधिक विकले जात आहेत. चहासाठी अद्रक, कधी तरी वापरला जाणारा गवती चहाही आता आवर्जून वापरला जात आहे. त्यामुळे बाजारात सतत दुर्लक्षित राहिलेले अद्रक, गवती चहाचे दरही तेजीत आले आहेत. घाऊक बाजारात अद्रकला प्रतिक्विंटल चार ते पाच हजार रुपये दर आहे. किरकोळ विक्री 120 रुपये किलोने होत आहे. पाच रुपयांना विकली जाणारी गवती चहाची जुडी आता 20 रुपयांना झाली आहे. संपादन - अशोक निंबाळकर

