दोन दिवसांनीच होतं मुलीचं लग्न; वधूपिता म्हणाला, कोरोना गेल्यावर करू

संगमनेर ः कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यानंतर कन्येचा विवाह ठरला होता. पूर्वनियोजित कार्यक्रम असल्याने तारीखही मंगळवार (ता. 30) मार्च निश्‍चित झाली होती. त्यानुसार विविध खरेदी व इतर सोपस्कार झाले. मात्र, संगमनेर तालुक्‍यात पुन्हा वाढलेल्या कोरोनामुळे वैद्यकिय व्यावसायिक असलेल्या वधुपित्याने वराकडील मंडळींशी समन्वय साधून विवाह सोहळा काही कालावधीसाठी लांबणीवर टाकीत सामाजिक भान जपले. दिवंगत कॉंग्रेस नेते माजी मंत्री, बी. जे. खताळ पाटील यांच्या सामाजिक कार्याचा वारसा लाभल्याने, वैयक्तिक स्वार्थापेक्षा समाजातील इतरांचे भले व्हावे या हेतूने खताळ यांनी लग्न समारंभ रद्द केला. नुकताच काही दिवसांपूर्वी त्यांची कन्या श्रुतकिर्ती हीचा विवाह ठरला होता. विवाहाची सर्व तयारी पूर्ण झाली. मात्र, पुन्हा एकदा कोरोनाचा कहर वाढू लागला. वैद्यकीय व्यावसायिक असल्याने, शासनाने निर्धारित केलेल्या नियमांचे पालन होत नसल्याची माहिती खताळ यांना होती. 50 वऱ्हाडींच्या मर्यादेतही कोरोनामुळे आपल्या इष्टमित्र व आप्तेष्टांना धोका निर्माण होण्याची बेजबाबदारी न स्विकारता व इतरांच्या सुरक्षिततेला महत्व देत डॉ. खताळ दांपत्याने लग्न समारंभ काही काळासाठी पुढे ढकलला.

