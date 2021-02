सहा हजार जणांना कोरोना लस; महापालिकेच्या आरोग्य केंद्रांवर शासकीय व वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना लसीकरण

अहमदनगर : शहरात कोरोनाचा प्रभाव कमी होऊ लागला आहे. मात्र, डॉक्‍टर, वैद्यकीय कर्मचारी व शासकीय कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची पहिली लस देण्याचे काम सुरू आहे. मागील एका महिन्यात महापालिकेच्या सात आरोग्य केंद्रांतून पाच हजार 969 कर्मचाऱ्यांना लस देण्यात आली आहे.



केंद्र सरकारने फ्रंटलाइन वर्कर यांचा कोरोनापासून बचाव व्हावा, म्हणून लस पाठविली आहे. सध्या ती डॉक्‍टर, वैद्यकीय कर्मचारी, शासकीय सेवेतील महसूल, पोलिस, अग्निशमन, स्वच्छता आदी विभागांतील कर्मचाऱ्यांना देण्यात येत आहे. नगर महापालिकेची सात आरोग्य केंद्रे आहेत. या सर्व केंद्रांमध्ये टप्प्या टप्प्याने लस देण्यात येत आहे. नगर शहरात 16 जानेवारीपासून लसीकरण मोहीम सुरू आहे. उपलब्धतेनुसार अत्यावश्‍यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना ती प्रथम देण्यात येत आहे. एक मार्चनंतर नागरिकांना ती देण्यासंदर्भात केंद्र व राज्य सरकार विचार करत आहेत. नगरमध्ये यांना दिली लस



वैद्यकीय क्षेत्रातील - 4803 जण

शासकीय सेवेतील कर्मचारी (पोलिस, अग्निशमन, स्वच्छता आदी) - 566 जण

