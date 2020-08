सरकारच्या ‘या’ विभागात आता जेवढे काम तेवढाच दाम; भाजपच्या निर्णयात महाविकासआघाडीकडून बदल

अहमदनगर : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आणखी एका निर्णयात बदल करुन भाजपला दणका दिला आहे . मराठी भाषा विभागांर्तग असलेल्या मराठी विश्‍वकोशाच्या अद्यावतीकरणासाठी स्थापन केलेल्या ज्ञानमंडळाच्या खर्चाला आता कात्री लावण्यात आली आहे . ज्ञानमंडळात काम करणाऱ्या समन्वयकांना पूर्वी महिन्याला मानधन दिले जात होते . मात्र , आता ते जेवढे काम करतील तेवढेच मानधन दिले जाणार आहे . याशिवाय प्रवास आणि बैठकीवर होणारा खर्चही कमी केला आहे . महाराष्ट्र सरकारच्या मराठी विश्वकोशातील सर्व खंडातील अनेक नोंदी कालबाह्य झाल्या आहेत . त्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी भाजप सरकारने 2016 मध्ये विषयनिहाय न्याय मंडळाची स्थापना केली होती . याबरोबर ज्ञानमंडळाने करावयाच्या कामाची कार्यपद्धती देखील सरकारने ठरवून दिली होती . त्यानुसार ज्ञानमंडळाने सर्व विषयातील ज्ञान शाखांमध्ये झालेले बदल विचारात घेऊन विश्वकोशातील नोंदीचे अद्यावतीकरण करणे आवश्यक होते . ज्ञानमंडळाबरोबर केलेल्या करारानुसार मंडळाकडून प्रतिवर्षी १०० ते २०० नोंदी येणे आवश्यक होते . त्यानुसार सर्व ज्ञानमंडळांनी त्यांना नेमून दिलेल्या विषयाच्या विश्वकोशाच्या नोंदीचे संपूर्ण अद्यावतीकरण तीन वर्षात पूर्ण करणे अपेक्षित होते . परंतु महाराष्ट्र मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाने अंतर्गत मंडळाचा आढावा घेतला . तेव्हा मंडळावरील खर्चाच्या मानाने त्यांच्याकडून मिळणाऱ्या नोंदणीचे प्रमाण कमी आहे . कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर 2020- 21 या आर्थिक वर्षात राज्याची कर व कराशिवाय येणाऱ्या उत्पन्नातील अपेक्षित महसूलातील घट व त्यांचे राज्य व्यवस्थेवर झालेले परिणाम लक्षात घेऊन वित्त विभागाने काही सूचना केल्या आहेत . त्यानुसरून सरकारने आढावा घेऊन खर्चावर नियंत्रण करण्यासाठी काही योजना रद्द केल्या होत्या . त्यातूनच ज्ञानमंडळावरील खर्च नियंत्रणात आणण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे . सध्या ज्ञानमंडळासाठी जे समन्वयक कार्यरत आहेत . त्यांनी नोंदी केल्या किंवा नाही केल्यातरी त्यांना प्रतिमहिना १५ हजार रुपये म्हणजेच वर्षाला एक लाख 80 हजार रुपये मानधन दिले जात होते . आता ज्ञानमंडळामार्फत करण्यात येणाऱ्या नोंदीची सांगड समन्वयकाच्या मानधनाबरोबर घालण्यात आली आहे . समन्वयकांना यापुढे प्रति नोंदीसाठी ५०० रुपये मानधन देण्यात येणार आहे . म्हणजेच वर्षाला समन्वयक जेवढ्या नोंदणी करतील , त्याच प्रमाणात मानधन दिले जाणार आहे . समन्वयकाच्या मानधनावरील खर्चही कामाच्या प्रमाणात असणार आहे . नोंदी जास्त झाल्या तर जास्त मानधन व नोंदी कमी झाल्या तर कमी मानधन मिळेल . या मंडळाच्या समन्वयकपदावर काम करत असलेल्या बहुतांश समन्वयक हे विद्यापीठ , शैक्षणिक संस्थामध्ये मोठ्या पदावर काम करणार्‍या तज्ञ व्यक्ती आहेत . ज्ञानमंडळाच्या लेखक कार्यशाळा व प्रशिक्षण वर्ग तसेच तज्ञ सल्लागार बैठकाही आता आधुनिक संगणकीय तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून होणार आहेत . त्यामुळे होणारा खर्च व वेळेत बचत होणार आहे . या बरोबर बैठकीचे इतिवृत्त अभिलेख हे संगणकीय पद्धतीने जतन करून ठेवले जाणार आहे .

Web Title: Government changes on the honorarium of the coordinator of the Marathivishwakosh department