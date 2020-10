कोरोनामुळे महात्मा ना विसरले सरकारी बाबू

अकोले (नगर) : कोरोनामुळे सरकारी कार्यालयात शुकशुकाट आहेच. परंतु आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती सरकारी नियमात गांधी जयंतीच्या दिवशी सरकारी कार्यालयात येऊन गांधी जयंती साजरी करून महात्मा प्रति आदरभाव आवश्यक आहे. शांती, अहिंसा, सहिष्णुता शिकवणारे राष्ट्रपिता गांधी कोरोनामुळे दूर गेलेत की काय अशीच स्थिती आजच्या दिनी पाहायला मिळाली. तालुक्यातील कार्यालय ११ वा.उघडतील. सरकारी कार्यालयात टेबलवर महात्मा गांधी त्यांना पुष्पहार त्यांच्यासाठी वैष्णव जन तो ही प्रार्थना असेल असे वाटले. मात्र, घडले उलटेच. अकोले तालुक्यातील सार्वजनिक बांधकाम, आदिवासी विकास, महिला बाल कल्याण, अंगणवाडी प्रकल्प कार्यालय या कार्यालयांना चक्क ११ वाजता कुलूप होते. ना शिपाई, ना कर्मचारी त्यामुळे कोरोना भीती की कंटाळा. देशातील महान राष्ट्रपिता महात्मा गांधींना वंदन करण्यापेक्षा अधिकारी, कर्मचारी यांनी घरातच राहणे पसंत केले. मात्र शाळा, कॉलेजमध्ये अधिकारी नसले तरी शिपाईना पाठवून गांधींना पुष्पहार घालून नारळ वाढविला हे विशेष. मात्र, बेजबाबदार अधिकारी आणि सुट्टी आहे कशाला जायचे असे म्हणणारे कर्मचारी, यांची किव करावेसी वाटते, असे जाणकार लोकांनी प्रतिक्रिया दिली. मात्र आदिवासी दुर्गम भागात विशेषतः कुम् शेत गावात सकाळी सात वाजता महात्मा गांधीचे पूजन करण्यात आले. त्यात महिला आणि तरुण मुले सहभागी झाले. मात्र शहरातील सरकारी बाबू त्यावेळी झोपेतच होते. दुपारी १२ पर्यंत आज महात्मा गांधींची जयंती आहे, याचा विसर पडला ही गोष्ट समोर आली आहे. तहसीलदार मुकेश कांबळे म्हणाले, गांधी जयंती साजरी करणे हे सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालयास बंधनकारक आहेच. मात्र याबाबत कुणी हलगर्जीपणा केला असेल तर त्याची माहिती घेऊन वरिष्ठांना अहवाल पाठविला जाईल. याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. मी सकाळी कार्यालय वेळेत राष्ट्रपिता म. गांधी यांना वंदन केले आहे . संपादन - सुस्मिता वडतिले

