पारनेरच्या आमदारांच्या राधेपणाने पालकमंत्री मुश्रीफही अचंबित

पारनेर ः पारनेरचे आमदार नीलेश लंके यांच्या साधेपणाची चर्चा नेहमीच होत असते. ते कार्यकर्त्यांना नेहमीच मानाचे स्थान देतात. स्वतः कोणताही बडेजाव न मिरवता कारभार हाकतात. इतरांना निवडणुकीत पैसे वाटावे लागतात. मात्र, लंके यांना निवडून आणण्यासाठी लोकांनी वर्गणी केली. या वर्गणीचा स्वतः उपमुख्यमंत्र्यांनीही जाहीर भाषणात उल्लेख करून लंके यांचे कौतुक केले होते. एकदा मंत्रालयातील आमदार निवासात लंके यांचे कार्यकर्ते झोपले होते. लंके काम आटोपून रात्री उशिरा तेथे गेले. तेव्हा लंके यांनी खालीच झोपणे पसंत केले होते. त्यांच्या साधेपणाची चर्चा सोशल मीडियात नेहमीच होत असते. काल पालकमंत्री मुश्रीफ यांनी त्याचा अनुभव घेतला. पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी काल (ता. 26 ) आमदार नीलेश लंके यांच्या घरी सदिच्छा भेट दिली. या वेळी त्यांचे स्वागत आमदार लंके यांचे वडील ज्ञानदेव व मातोश्री शकुंतला लंके यांनी केले. आमदार लंके यांचे साधे घर व साध्या राहाणीमुळे पालकमंत्री मुश्रीफही भारावून गेले. त्या नंतर पालमंत्र्यांच्या हस्ते हंगे गावातील बिनविरोध निवडून आलेल्या सदस्यांचा सत्कार करण्यात आला. पालकमंत्र्यांनी लंके यांच्या घरी चहापानही केले. हंगे ग्रामपंचायतीची निवडणूक आमदार लंके यांच्या प्रयत्नातून बिनविरोध झाली. त्या गावकारभा-यांचा सत्कारही या वेळी थेट मुश्रीफ यांच्या हस्ते करण्यात आला. थेट पालमंत्र्यांच्या हस्ते ग्रामपंचायत सदस्यांचा सत्कार झाल्याने सदस्यही अतिशय भारावून गेले. या वेळी जिल्हा परीषद सदस्य राणी लंके, दीपक लंके, चंद्रकांत मोढवे, राजेंद्र दळवी, राजेंद्र शिंदे, संदीप शिंदे, धोंडीभाऊ नगरे, सुहास नगरे, नंदू सोंडकर तुकाराम नवले, आदी मान्यवर उपस्थी होते.

Web Title: Guardian Minister Mushrif was also shocked by the poverty of Parner's MLAs