Shani Shingnapur Traffic: शनिशिंगणापुरात अडीच लाख भाविक; परिसरातील गावांत वाहतूक कोंडी

सोनई,: दिवाळी सुट्यानिमित्त पाच दिवसांपासून शनिशिंगणापूरला गर्दीचा ओघ वाढलेला आहे. आज शनिवार असल्याने भाविकांच्या प्रचंड गर्दीने सोनई, घोडेगाव, ब्राह्मणी, उंबरे, तसेच मुळा गट व शनिशिंगणापूर गावात वाहतूक कोंडीचा त्रास झाल्याने भाविक व पंचक्रोशीतील ग्रामस्थ व इतर गावातील व्यावसायिकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला. सायंकाळच्या सात वाजेपर्यंत अडीच लाख भाविकांनी दर्शनाचा लाभ घेतला असून, रात्री उशिरापर्यंत गर्दीचा ओघ सुरू होता..दिवाळी सण झाल्यानंतर सोमवार (ता.९) पासून गर्दीमध्ये दुपटीने वाढ सुरू झाली होती. आज शनिवारच्या दर्शनास विशेष महत्त्व असल्याने शुक्रवारी रात्री उशिरा गर्दी सुरू झाली होती. सकाळी नऊ नंतर शनिशिंगणापूरला जोडणारे सर्व रस्ते वाहनांच्या गर्दीने फुलून गेले होते. भाऊबीजनिमित्त लेकीबाळीचे येणे-जाणे, ऊस वाहतुकीचे वाहने आणि भाविकांच्या वाहनाने घोडेगाव, शिंगणापूर, सोनई, वंजारवाडी, ब्राह्मणी, उंबरे व पिंप्री अवघड गावात अनेकदा वाहतूक कोंडी झाली. राहुरी, सोनई व शिंगणापूर पोलिस ठाण्याने उपाययोजना केली नसल्याने भाविक व इतर गावातील ग्रामस्थांना त्रास सहन करावा लागला..शनैश्वर देवस्थान, तसेच गावातील सर्व खासगी वाहनतळ वाहनाने हाऊसफुल्ल झाल्याने आरामबस व इतर अनेक वाहने चक्क मुख्य रस्त्यावर लावण्यात आले होते. यामुळे अडचणीत अधिक भर पडली. घोडेगाव येथील शनिचौक परिसरात दिवसभरात अनेकदा वाहतूक कोंडी झाली होती. येथील महामार्गावर अपूर्ण वाहतूक पोलिस बंदोबस्त असल्याने प्रवासी पोलिस यंत्रणेच्या नावाने तोंडसुख घेत होते..लटकूंवर कारवाईदिवाळी सुट्यानिमित्त होणारी संभाव्य गर्दी लक्षात घेऊन दैनिक सकाळमध्ये सक्ती, अडवणूक व बेकायदा प्रवासी वाहतुकीवर आवाज उठविण्यात आल्यानंतर मंगळवार, बुधवारी चार लटकूंवर कारवाई केली गेली. आज शनिवारी गावास भेट दिली असता जिल्हा परिषद शाळा, पोलिस ठाणे चौक, शाखा परिसर, पानसनाला पूल व युको बँक चौकात रस्त्यावर आडवे होऊन वाहने सक्तीने अडवताना लटकू व व्यावसायिक दिसले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.