मुंबईहून आले अनं पोलिसांच्या दारात गेले

पारनेर : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाचे उल्लंघन करून, मुंबई ते भाळवणी असा विनापरवाना प्रवास केल्याप्रकरणी भाळवणी येथील 11 जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. याबाबत भाळवणीचे ग्रामविकास अधिकारी संपत दातीर यांनी फिर्याद दिली. मुंबई येथे राहत असलेले भोसले कुटुंब 13 जून रोजी मुंबई येथून भाळवणीत आले. कोरोना संकटाच्या कालावधीत सरकारने व जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलेल्या नियमावलीप्रमाणे सरकारची कोणतीही परवानगी न घेता मुंबई ते भाळवणी असा प्रवास त्यांनी केला. त्यानंतर ते कुटुंब भाळवणी येथे क्वारंटाईनसुद्धा झाले. मात्र, त्या कुटुंबातील एकाचा कोरोना तपासणी अहवाल पॉझिटिव्ह आल्याने सरकारी यंत्रणेला जाग आली व त्यांनी चौकशी केली तेव्हा हे कुटुंब मुंबईहून भाळवणीला विनापरवाना आल्याचे समजले. ग्रामविस्तार अधिकारी दातीर यांनी त्या कुटुंबातील 11 जणांविरुद्ध काल (गुरुवारी) पारनेर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली.

