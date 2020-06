ते म्हणतात - तपोवन रस्त्याच्या कामात मोठा भ्रष्टाचार 

नगर : मुख्यमंत्र्यांच्या निधीतून साडेतीन कोटी रुपये मंजूर झालेल्या तपोवन रस्त्याचे झालेले काम अत्यंत निकृष्ट व खालच्या दर्जाचे आहे. तपोवन रस्त्याच्या कामात मोठा भ्रष्टाचार आहे. पहिल्याच पावसात रस्त्याची पूर्वीप्रमाणेच अत्यंत बिकट अवस्था झालेली आहे. त्यामुळे हा रस्ता ठेकेदाराने पुन्हा खोदून परत पहिल्यापासून काम करावे, अशी मागणी शिवसेना सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंतांना करणार आहे. जर रस्त्याचे काम पुन्हा सुरु केले नाही तर शिवसेना मोठे जनआंदोलन उभारेल, असा इशारा शिवसेनेचे उपनेते अनिल राठोड यांनी दिला. तपोवन रस्त्याच्या कामाची पाहणी शिवसेनच्या शिष्टमंडळाने आज सकाळी करुन रस्त्याच्या नव्याने कामाच्या मागणीसाठी आंदोलन करण्यात आले. यावेळी महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांचा व ठेकेदाराचा निषेध शिवसेनेतर्फे करण्यात आला. तपोवन रस्त्याच्या कामात झालेल्या भ्रष्टाचाराचा व निकृष्ट कामाचा निषेधाच्या मजकुराचा फलक तपोवन रस्त्यावर शिवसेनेतर्फे लावण्यात आला आहे. यावेळी माजी महापौर अभिषेक कळमकर, जिल्हा उपप्रमुख आनंद लहामगे, गिरिष जाधव, नगरसेवक योगीराज गाडे, उपशहरप्रमुख डॉ.चंद्रकांत बारस्कर, रवी वाकळे आदी उपस्थित होते. अनिल राठोड म्हणाले, तपोवन रस्त्याची अवस्था अत्यंत बिकट झाली होती. शिवसेनेच्या पदाधिकारी व नगरसेवकांनी अनेक वर्षांपासून केलेल्या पाठपुरवठा व आंदोलनामुळे मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेतून हा रस्ता मंजूर झाला. साडेतीन कोटी रुपयांमधून होणाऱ्या या रस्त्याचे काम अत्यंत दर्जेदार व नगर शहराला अभिमानास्पद वाटेल असे होईल, असे वाटले होते मात्र रस्त्याचे झालेले काम अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे आहे. यात लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा सरळसरळ दिसत आहे. राज्यात शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडे या कामाबद्दल तक्रार करणार आहे. पाऊस आला छोटा.... दावा ठरला खोटा...

मुळात शिवसेनेच्या प्रयत्नातून तपोवन रस्त्यासाठी मुख्यमंत्री निधीतून साडेतीन कोटींचा निधी मिळाला. पण नेहमीप्रमाणे लोकांची दिशाभूल करुन "त्यांनी' सवयीप्रमाणे श्रेय लाटले. श्रेय लाटण्याबरोबरच आणखी काय लाटले गेले हे पहिल्याच पावसात उघडे झाले आहे. पाऊस आला छोटा.. दावा ठरला खोटा. त्यामुळे त्यांचे पितळ उघडे पडल्याने जबाबदारी ढकलण्याचा केविलवाना प्रयत्न त्यांचा चालू आहे. अशा दुतोंडीवृत्तीलाच डांबर फासण्याची वेळ आली आहे. केवळ 10 दिवसातच या महत्वाच्या रस्त्यावर पहिल्याच पावसात भलेमोठे खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे या रस्त्याचे काम पुन्हा दर्जेदार होईपर्यंत शिवसेना शांत बसणार नाही.

Web Title: He says - big corruption in Tapovan road work