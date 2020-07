पुन्हा "काम बंद'चा इशारा देताच कर्मचाऱ्यांची आरोग्य तपासणी 

नगर : महापालिका कर्मचाऱ्यांची आज दुपारपर्यंत आरोग्य तपासणी न केल्यामुळे, कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा "काम बंद'चा इशारा दिला. त्यानंतर महापालिका अधिकाऱ्यांना खडबडून जाग आली. यंत्रणा हलवीत तातडीने कर्मचाऱ्यांची आरोग्य तपासणी केली. अवश्‍य वाचा - तपोवन रस्त्याच्या पाहणीसाठी राज्य शासनाचे आले पथक महापालिकेत कोरोनाचा शिरकाव झाल्याने आरोग्य तपासणी करण्यासाठी तीन दिवस कर्मचाऱ्यांनी "काम बंद' आंदोलन केले. महापौर बाबासाहेब वाकळे यांच्या मध्यस्थीने महापालिका कामगार संघटनेने आंदोलन मागे घेतले. त्या वेळी महापालिका आयुक्तांनी, आज सकाळपासून नवीन प्रशासकीय इमारतीतील कर्मचाऱ्यांसह सर्व कर्मचाऱ्यांची आरोग्य तपासणी करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. मात्र, दुपारी साडेबारा वाजेपर्यंत कोणीच आले नाही. त्यानंतर एक आरोग्य पथक आले, तर त्यांना कोरोनाविषयक चाचणीचे प्रशिक्षण दिलेले नव्हते. ही बाब कामगार संघटनेचे अध्यक्ष अनंत लोखंडे यांना समजताच, त्यांनी आयुक्त श्रीकांत मायकलवार यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, तसेच वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. अनिल बोरगे यांना माहिती दिली. मात्र, त्यांच्याकडून समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने लोखंडे यांनी "काम बंद' आंदोलनाची हाक दिली. महापालिका अधिकाऱ्यांच्या विरोधात घोषणाबाजी करीत कर्मचाऱ्यांनी "काम बंद' आंदोलन सुरू केले. महापौर वाकळे आंदोलनस्थळी आले. त्यांनी आयुक्त व वैद्यकीय आरोग्य अधिकाऱ्यांना बोलाविले. कर्मचाऱ्यांची तातडीने आरोग्य तपासणी करा, अशी सूचना केली. आयुक्तांनी तातडीने चार पथके बोलावून कर्मचाऱ्यांची आरोग्य तपासणी सुरू केली व "काम बंद' आंदोलनाच्या नाट्यावर पडदा पडला.

