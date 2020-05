मिळेना घामाचे दाम, सांगा कसे करावे काम....

पाथर्डी : कोरोनाशी दोन हात करणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागातील सुमारे दोन हजार कर्मचारी व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा एप्रिलचा पगार झाला नाही. आरोग्य सेविका, सेवक, वैद्यकीय अधिकारी, तालुका आरोग्य अधिकारी व इतर कार्यालयीन कर्मचारी पगाराशिवाय काम करीत आहेत. हेही वाचा : बलात्काराच्या गुन्ह्यातील आरोपी पळाला जिल्हा परिषदेचे आरोग्य विभागातील सुमारे दोन हजार अधिकारी-कर्मचारी जिल्ह्यात आहेत. दरमहा त्यांच्या पगारावर सुमारे दोन ते अडीच कोटी रुपये खर्च होतो. पाथर्डी तालुक्‍यात आरोग्य विभागात 143 अधिकारी-कर्मचारी आहेत. कोरोनाच्या संकटात ही सर्व मंडळी स्वतःचा जिव धोक्‍यात घालून, रुग्णसेवा करीत आहेत. मात्र, मे महिन्याचा पंधरवडा संपत आला, तरी त्यांना एप्रिलचा पगार मिळालेला नाही. सरकारी आदेशामुळे पगार रखडले आरोग्य विभागाने या कर्मचाऱ्यांची पगार बिले कार्यालयाकडे पाठविली होती. परंतु, 4 मे रोजी सरकारने नवीन आदेश काढला. खात्यात निधी शिलक नसताना, कोणतीही बिले अदा करू नयेत, असे आदेशात म्हटल्याने पगार बिले पास होऊ शकली नाहीत. अनुदान आल्यानंतरच पगार बिले पास होतील, असे सांगण्यात आले. त्यामुळे आता आरोग्य विभागाच्या वरिष्ठ कार्यालयाकडून अनुदान मिळेल, तेव्हा पगार मिळणार आहे. कोरोनाच्या काळात खरे तर जनतेत जाऊन काम करणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना पगार मिळाला पाहिजे, अशी सर्वांचीच भावना आहे. आमच्या अडचणी समजून घ्या पंचायत समितीच्या एका अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता, पगार झाले नाहीत. अडचणी आहेत, मात्र याबाबत नाव छापू नका. आमच्याही काही अडचणी आहेत. तुम्ही समजून घ्या, असे त्यांनी सांगितले.

