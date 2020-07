Video : मजूरीसाठी पैसे नाहीत... त्यांची अवस्था पाहून मुलं शेतात...

अकोले ( अहमदनगर ) : कोरोनामुळे शाळा बंद आहेत . पाऊस सुरु असल्याने शेतकरी कामात व्यग्र आहेत . सरकारने खावटी बंद केली हिरडा खरेदी केला नाही . त्यामुळे आदिवासी भागातील शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे . व्याजाने पैसे घेऊन त्याने बियाणे खते घेतली आहे . मजूरीसाठी पैसे नाहीत . त्याची ही अवस्था पाहून शाळेतून घरी बसलेले विद्यार्थी आपल्या आई - वडिलांना मदतीसाठी पुढे सरसावले आहेत . गुढघाभर गाळात उतरून भाताची अवनी करताना तर कधी औत हाकताना व गुरे वळताना शाळकरी मुले ठिकठिकाणी दिसत आहे . नको आम्हाला शाळा आमची शेती शाळा बरी अकोले तालुक्यात पाऊस सुरु असून शेतकरी आवणी उरकण्याचा मागे आहे . आश्रमशाळा , माध्यमिक , जिल्हापरिषद शाळा कोरोनामुळे बंद आहे . त्यामुळे सर्व विद्यार्थी आपल्या गावी आले आहेत . दर पावसाळ्यात शाळेत रमणारी ही चिमुरडी आता मजूर नसल्याने व मजुरी देणे परवडत नसल्याने आपल्या पालकांना शेतीला मदत व्हावी म्हणून सकाळी ७ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत शेतात राबताना दिसत आहे . पिंपरकणे येथील शिवारात दिनेश निवृत्ती पिचड नववी , स्वप्नील हिरामण पिचड आठवी , मयूर पिचड सातवी , धीरज पिचड १० वी , गंगाराम पिचड ११ वी , शिवराम पिचड पाचवी शिकत असलेले मुले गुडघाभर गाळात घुसून इंद्रायणी भाताचे रोपे लावताना दिसले तर शेलविहिरे येथे अमोल लोखंडे , रोहन लोखंडे , अनिता लोखंडे हे शालेय विद्यार्थी गुरे व शेळ्या वळताना दिसली तर आश्रमशाळेतील अश्विनी आढळ ही हातात पुस्तक घेऊन शेळ्यामागे जाताना दिसली . अडचणीच्या काळात आपल्या आई - वडील कुटुंबाला हातभार लागावा म्हणून ही मुले धडपड करताना दिसत होती . काही निवृत्ती किसन पिचड ( शेतकरी पिंपरकने ), खावटी धान्य नाही , हिरडा खरेदी बंद त्यामुळे शेतीला बियाणे व खते घेणे परवडेना मग व्याजाने व हातउसने घेऊन बियाणे आणली तर शाळां बंद असल्याने आश्रमशाळेतील मुले घरी अली आहेत . रोजच्या जगण्यासाठी धडपड करावी लागते . मुले शेती कमला व जनावरे सांभाळण्यासाठी मदत करता मात्र सरकारी मदत अजूनही मिळाली नाही . धीरज पिचड ( विधार्थी ) शाळा बंद आहेत . आम्ही वडिलांना शेतीच्या कामाला मदत करण्यासाठी शेतीवर आलो आहोत . आवणीचे काम आम्हाला जमते . तर अश्विनीने आपण शेळ्या वळतो व अभ्यासही करतो तिच्या हातात इयत्ता दहावीचे मराठीचे पुस्तक होते . संपादन : अशोक मुरुमकर

Web Title: Help the parents of the students in the field as the school is closed