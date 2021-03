भटक्याच्या पंढरीतील मानाची होळी पेटवली पोलिस बंदोबस्तात

तिसगाव : गोपाळ समाजाला मान असलेली श्रीक्षेत्र मढी येथील मानाची होळी पोलिस बंदोबस्थात उत्साहात पेटविण्यात आली. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मढी यात्रेला बंदी घातल्याने फक्त गोपाळ सामाजाच्या मानकऱ्यांनाच होळीच्या ठिकाणी प्रवेश देऊन हा उत्सव साजरा करण्यात आला. रविवारी सायंकाळी पाच वाजता गोपाळ बांधव पोलिस बंदोबस्थात मानाच्या गोवऱ्या घेण्यासाठी कानीफनाथ गडावर आले. देवस्थान समितीने गोपाळ समाजचे मानकरी माणिक लोणारे, रघुनाथ काळापहाड, नामदेव माळी, पुंडलिक नवघरे, हरिभाऊ हंबीरराव, सुंदर गिऱ्हे यांना मानाच्या गौवऱ्या दिल्या. मानाच्या गौवऱ्या दिल्यानंतर पोलिस बंदोबस्थात नाथांचा जयजयकार करत दत्त मंदिराजवळ वाजत-गाजत गोवऱ्या पोचल्या. तेथे मानकरी गोलाकार बसले. पूजा विधी झाल्यावर पाच वाजता होळी पेटली. होळी पेटताच गोपाळ बांधवांनी नाथांचा जय जयकार करत होळी भोवती प्रदक्षिणा पुर्ण केल्या. आजच्या दिवशी मढीचे ग्रामस्थ होळीचा सण साजरा करत नाहीत. होळीचा सण सार्वजनिकरीत्या साजरा न करणारे मढी गाव राज्यात एकमेव आहे. पारंपारिक जागेवरच होळी पेटविली. देवस्थान समितीचे अध्यक्ष संजय मरकड, कोषाध्यक्ष बबन मरकड, विश्वस्त रवींद्र आरोळे, भाऊसाहेब मरकड, श्‍यामराव मरकड, डॉ. विलास मरकड, कार्यकारी अधिकारी अशोक पवार, व्यवस्थापक बाबासाहेब मरकड यांनी गोपाळ समाजातील मानकऱ्यांचा सत्कार केला.

