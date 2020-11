मी कुकाणे गावचा डॉन आहे, जरा नीट रहा; पोलिसांनाच डॉनची दमबाजी

नेवासे : "तुम्ही मला ओळखत नाही... मी कुकाणे गावचा "डॉन' असून, माझ्या नादी लागलात, तर एकेकाचा काटा काढीन...' अशी धमकी देणाऱ्या तळीरामाला पोलिसी खाक्‍या दाखविताच या "डॉन'चा आवाज "डाऊन' झाला. दारूची नशा उतरताच "तो' पोलिसांशी नरमाईने बोलू लागला..! कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर साथरोग नियंत्रण कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात परिविक्षाधीन सहायक पोलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी यांच्या नेतृत्वाखाली नेवासे पोलिसांनी जोरदार मोहीम सुरू केली आहे. दरम्यान, मंगळवारी (ता. 24) कुकाणे पोलिस दूरक्षेत्रातील वाहतूक पोलिस कर्मचारी अमोल बुचकुल व पोलिस नाईक किशोर काळे, शिपाई गणेश गलधर, नितीन भताने, अंबादास गिते हे शेवगाव-नेवासे रस्त्यावर कुकाणे येथे वेगवेगळ्या ठिकाणी विनामास्क फिरणाऱ्यांवर कारवाई करीत होते. पोलिस कर्मचारी बुचकुल यांना आरोपी प्रकाश ऊर्फ बाळू मारुती साळुंके (वय 42, रा. कुकाणे) हा तोंडाला मास्क न लावता, दारूच्या नशेत रस्त्याने पायी फिरताना आढळून आला. बुचकुल त्याच्या विरोधात दंडात्मक कारवाई करू लागले तेव्हा साळुंकेने बुचकुल यांना शिवीगाळ करीत तेथून पळ काढला. काही वेळाने हातात लाकडी दांडके घेऊन तो पुन्हा तेथे आला व पोलिसांना मोठमोठ्याने शिवीगाळ करू लागला. पोलिस त्याला समजावून सांगत असताना, त्याने बुचकुल व कॉन्स्टेबल गणेश गलधर यांना दांडक्‍याने मारहाण केली. "आव्वाज' खाली आला

याबाबत कॉन्स्टेबल अमोल दत्तात्रेय बुचकुल यांच्या फिर्यादीवरून नेवासे पोलिसांनी प्रकाश साळुंके याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केली. मात्र, त्यानंतर त्याचा "आव्वाज' कायम होता. पोलिसांचा दंडुका पडताच, त्याची नशा खाड्‌कन उतरली व तो पोलिसांच्या हाता-पाया पडू लागला. पोलिसांनी त्यास बेड्या ठोकल्या.

संपादन - अशोक निंबाळकर

Web Title: I am the don of Kukane village beating the police