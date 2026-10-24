Parner News : अहिल्यानगर जिल्ह्यात असाक्षर देणार रविवारी परीक्षा

पारनेर - अहिल्यानगर जिल्ह्यात केंद्र पुरस्कृत उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रमांतर्गत पायाभूत साक्षरता व संख्याज्ञान मूल्यमापन चाचणी परीक्षा उद्या रविवारी (ता. 25) होणार आहेत. जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद अहिल्यानगरचे आनंद भंडारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली केंद्रपुरस्कृत उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम राबविला जात आहे..यावर्षी जिल्हयातील असाक्षर नोंदणी पुढीलप्रमाणे आहे. (कंसात असाक्षर संख्या)अकोले (2529), जामखेड (1967), कर्जत (619), कोपरगाव (1763 ), मनपा (141), अहिल्यानगर (1300), नेवासा (1588), पारनेर (2174), पाथर्डी (1410), राहाता (2602), राहुरी (3075), संगमनेर (3608), शेवगाव (2429), श्रीगोंदे (2318), श्रीरामपूर (766) असे एकूण 28 हजार 289 असाक्षर परीक्षा देणार आहेत..जिल्हयासाठी सन 2026-27 साठी असाक्षर नोंदणी चे उद्दिष्ट 59644 असून परीक्षेपर्यंत 28289 उद्दिष्ट पूर्ण झालेले आहे सदर परीक्षा 150 गुणांची असून त्यामध्ये वाचन 50 गुण, लेखन 50 गुण, संख्याज्ञान 50 गुण असून 49.5 गुण पडल्यास असाक्षर पास होणार आहेत..सदर परीक्षा साठी असाक्षर उपस्थित ठेवण्यासाठी गटशिक्षणाधिकारी, प्रशासन अधिकारी मनपा, तालुका नोडल अधिकारी विस्तार अधिकारी केंद्रप्रमुख विषयतज्ज्ञ मुख्याध्यापक शिक्षक व स्वयंसेवक यांनी विशेष लक्ष द्यावे असे आव्हान डॉ. पंकज आशिया जिल्हाधिकारी अहिल्यानगर व मा आनंद भंडारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद अहिल्यानगर यांनी केले आहे. सदर परीक्षा यशस्वी करण्यासाठी भास्कर पाटील, शिक्षणाधिकारी (प्राथ), बाळासाहेब बुगे, शिक्षणाधिकारी योजना व संध्या गायकवाड शिक्षणाधिकारी (माध्य), श्री सुनिल नरसाळे सहायक योजना अधिकारी यांनी नियोजन केले आहे..रविवारी होणाऱ्या असाक्षरांच्या पायाभूत साक्षरता व मूल्यमापन चाचणीस जिल्हयातील नवसाक्षरांनी जास्तीत जास्त उपस्थित राहून उत्स्फूर्त प्रतिसाद द्यावा. असे आवाहन बाळासाहेब बुगे, शिक्षणाधिकारी यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.