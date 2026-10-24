अहिल्यानगर

Parner News : अहिल्यानगर जिल्ह्यात असाक्षर देणार रविवारी परीक्षा

अहिल्यानगर जिल्ह्यात केंद्र पुरस्कृत उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रमांतर्गत पायाभूत साक्षरता व संख्याज्ञान मूल्यमापन चाचणी परीक्षा उद्या रविवारी (ता. 25) होणार आहेत.
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sakal 

मार्तंड बुचुडे
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पारनेर - अहिल्यानगर जिल्ह्यात केंद्र पुरस्कृत उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रमांतर्गत पायाभूत साक्षरता व संख्याज्ञान मूल्यमापन चाचणी परीक्षा उद्या रविवारी (ता. 25) होणार आहेत. जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद अहिल्यानगरचे आनंद भंडारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली केंद्रपुरस्कृत उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम राबविला जात आहे.

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