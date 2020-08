दूध भेसळ रोखण्यासाठी सरकारने हाती घेतलेल्या मोहीमेची अंमलबजावणी काटकोर व्हावी

टाकळी ढोकेश्वर ( अहमदनगर ) : राज्याचे दुग्ध विकास मंत्री सुनिल केदार व राज्यमंञी दत्ता भरणे यांनी दुध दरात सुधारणा व्हावी यासाठीच्या उपायांचा एक भाग म्हणून भेसळयुक्त दुधावर छापे टाकण्याची मोहिम हाती घेणार असल्याचे सांगितले आहे . दुधात होणाऱ्या भेसळी विरोधात दुग्धविकास आणि अन्न व औषध प्रशासन विभाग समन्वयाने कारवाई करणार असुन प्रमाणित नसलेल्या दुधात निळ टाकण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत . सरकारने हाती घेतलेल्या या मोहीमेची अंमलबजावणी काटेकोर व्हावी यात नुसता दिखाऊपणा व जुजबी कारवाई नको आसे सरकारच्या निर्णयावर शेतकरी नेते अनिल देठे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे . ' सकाळ ' शी बोलताना देठे म्हणाले , राज्यात दुध दरवाढीच्या मागणीसाठी 1 ऑगस्ट पासुन विविध शेतकरी संघटना व विरोधी पक्षांचे आंदोलने सुरू आहेत . या आंदोलनात संघटनेने भेसळयुक्त दुधाबाबत कारवाई करण्याच्या मागणीला सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे ही स्वागतार्ह बाब आहे . दुध खरेदीदरात प्रतीलीटर 32 रूपयांवरून थेट 17 ते 18 रुपयांपर्यंत घसरण झाली . यामुळे दुध उत्पादक शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला असल्याने राज्यातील विविध शेतकरी संघटनांनी व विरोधी पक्षांनी आंदोलनात्मक पविञा घेत राज्य सरकारचे लक्ष वेधले आहे . त्या पार्श्वभूमीवर दुग्धविकास विभागाने दुध भेसळ रोखण्यासाठी घेतलेल्या छापे टाकण्याच्या भुमिकेचे आम्ही स्वागत करत आहोत . हि मोहिम नि : पक्षपणे व प्रामाणिकपणे राबविल्यास भेसळयुक्त दूध मोठ्या प्रमाणावर कमी होऊन अतिरिक्त दुधाचा प्रश्न हि संपुष्टात येऊन दुधाचे काही प्रमाणात दर देखील वाढतील . असा विश्वास देठे यांनी व्यक्त केला आहे . संपादन : अशोक मुरुमकर

Web Title: The implementation of the campaign undertaken by the government to prevent adulteration of milk should be strict