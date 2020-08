'जाणते राजे' व ‘शेतकऱ्यांचे कैवारी आता गप्प का; विखे पाटलांची ‘या’ नेत्यांवर टीका

संगमनेर ( अहमदनगर ) : दूध उत्पादकांचे प्रश्न समजून घ्यायला सरकारमधील मंत्र्यांना वेळच नाही . त्यांचा संपूर्ण वेळ एकमेकांची समजूत काढून सरकार वाचवण्यात जात आहे . एकाची समजूत काढली की दुसरा लांब जातो . त्यामुळे त्यांचे ' तुझ्या गळा माझ्या गळा ' असा कारभार सध्या सुरू आहे . कोणत्याही माळा गुंफा पण दूध उत्पादकांना न्याय न्याय द्या , अशी मागणी करून , शेतकऱ्यांचे कैवारी म्हणवून घेणारे जाणते राजे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर गप्प बसण्याची भूमिका कशी घेवू शकतातॽ असा खोचक सवाल माजी मंत्री आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी उपस्थीत केला . संगमनेर तालुक्यातील मनोली येथे संकल्प दूध संस्थेच्या नवीन इमारतीच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते . अध्यक्षस्थानी पंचमहल दूध संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रभाकर चौरे होते . दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरु राज्य सरकारवर जोरदार टीका करताना ते म्हणाले , दराच्या विषयावर राज्य सरकारला दररोज आंदोलनाचे इशारे देणाऱ्या शेतकरी संघटनेचे आंदोलन कुठे दिसत नाही , असा टोला लगावून उसाच्या भावासाठी आक्रमक होणारे शेतकरी संघटनेचे नेते दूध उत्पादकांच्या प्रश्नावर मात्र शांत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले . अडचणीत सापडलेल्या दूध उत्पादकांना 10 रूपये अनुदान आणि प्रतिलिटर 30 रुपये दर ठरवून देण्याची मागणी त्यांनी केली . आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांचेच दूधसंघ असल्याने दर वाढवून देण्यासाठी त्यांचाच विरोध असल्याचे आता लपून राहीले नाही . दूध उत्पादकांना न्याय देण्यात आता मंत्र्यांचीच अडचण होत असल्याने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाकडे सरकारने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा आरोप त्यांनी केला . या वेळी दिलीप शिंदे , जिल्हा परिषद सदस्या ॲड . रोहिणी निघुते , कैलास तांबे , रामभाऊ भुसाळ आदींसह मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते व ग्रामस्थ उपस्थित होते . संपादन : अशोक मुरुमकर

