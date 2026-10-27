Parner News : साखर कामगारांचा बेमुदत संप तात्पुरता स्थगित

पारनेर - महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळ व महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार महासंघ यांच्या वतीने 22 ऑक्टोंबर पासून राज्यात सुरु असलेला बेमुदत संप आज (ता. 27) मुबंई येथे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांच्या बरोबर सकारात्मक चर्चा झाल्यानंतर तात्पुरता स्थगित करण्यात आला असल्याची माहिती राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाचे अध्यक्ष तात्यासाहेब काळे यांनी दिली..आज झालेल्या बैठकीस कामगार मंत्री फुंडकर यांच्या सह आमदार विनयराव कोरे, साखर संघाचे कार्यकारी संचालक खताळ कामगार आयुक्त विभागाचे प्रमुख अधिकारी तसेच महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाचे अध्यक्ष तात्यासाहेब काळे, सरचिटणीस राऊसाहेब पाटील, कार्याध्यक्ष राजेंद्र चव्हाण, खजिनदार प्रदीप बनगे, एडव्होकेट ए.पी. चौगुले साहेब कोल्हापूर तसेच महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार महासंघाचे सरचिटणीस आनंदराव वायकर, कार्याध्यक्ष शिवाजीराव औटी हे कामगार प्रतिनिधी म्हणून उपस्थित होते..त्या बैठकीत आणि पाच प्रमुख मागण्यांवर सविस्तर चर्चा होऊन सकारात्मक तोडगा काढण्याबाबत चर्चा झाल्यामुळे बेमुदत पुकारलेला संप तात्पुरता स्थगित करण्यात आला आहे. अशी माहिती अध्यक्ष तात्यासाहेब काळे यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.