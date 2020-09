कुकडीच्या स्वतंत्र कार्यालयाचा श्रीगोंद्याला फायदाच

श्रीगोंदे : कुकडीचे कार्यालय श्रीगोंदे तालुक्‍यासाठी स्वतंत्र पाहिजे ही आपली जुनीच मागणी होती, फक्त त्यावर आता अंमलबजावणी झाली आहे. आता स्वतंत्र कार्यालय असल्याने तालुक्‍याच्या पाणी वाटपाला निश्‍चितच फायदा होईल, असे आमदार बबनराव पाचपुते यांनी सांगितले. कर्जतसाठी कुकडीचे स्वतंत्र कार्यालय होणार आहे. त्यामुळे श्रीगोंद्याचे महत्व कमी होईल अशी शक्‍यता अजिबात नसल्याचे सांगत पाचपुते म्हणाले, की उलट पाणी वाटपाच्या वेळी श्रीगोंद्याला नक्कीच फायदा होणार आहे. कारण सध्या श्रीगोंदे कार्यालयांतर्गत कर्जत तालुक्‍यातील येसवडी चारी व राशीनचा भाग येत आहे. पाणी वाटपावेळी या चाऱ्याची गणना श्रीगोंद्याच्या हद्दीत होत असल्याने पाणी वाटपाला अडचणी येत होत्या. आता कर्जतसाठी स्वतंत्र कार्यालय होत असल्यामुळे श्रीगोंद्याचा भार कमी होणार आहे. श्रीगोंदे तालुक्‍याचा काही भाग कुकडी कालवा 70 ते 110 कि. मी. पर्यतचा भाग नारायणगाव कार्यालयाला जोडला आहे. त्यामुळे श्रीगोंद्याच्या काही भागातील शेतकऱ्यांना नारायणगाव कार्यालयाला जाणे अवघड होत आहे. म्हणून हा भागही श्रीगोंदे कार्यालयाला जोडावा अशी मागणी आपण पूर्वीपासूनच केली आहे. संपादन - अशोक निंबाळकर

Web Title: The independent office of Kukdi is an advantage to Shrigonda