इंदोरीकर महाराज खटल्यातून सरकारी वकिलांची माघार; आज होणाऱ्या सुनावणीकडे लक्ष

संगमनेर (अहमदनगर) : निवृत्ती महाराज देशमुख (इंदोरीकर) यांचे वकील ॲड. के. डी. धुमाळ यांच्याकडेच सरकारी वकील बी. जी. कोल्हे यांच्या भावाचे न्यायप्रविष्ठ प्रकरण आहे. त्यामुळे या संबंधाचा इंदोरीकर महाराजांच्या खटल्यावर परिणाम होऊ शकतो, असा आरोप झाल्याने सरकारी वकील कोल्हे यांनी वकीलपत्र मागे घेतले. आता या खटल्यासाठी सरकारी पक्षाला नवीन वकिल नियुक्त करावा लागणार आहे. या खटल्याची सुनावणी आज (बुधवारी) होणार आहे. अपत्य जन्माबाबतच्या वक्तव्यावरून अडचणीत आलेल्या इंदोरीकर महाराज यांच्याविरुद्ध येथील कनिष्ठ न्यायालयात आरोग्य विभागातर्फे खटला सुरू आहे. या खटल्यात सरकारतर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील बी. जी. कोल्हे यांची नियुक्ती केली होती. इंदोरीकर यांच्यातर्फे ऍड. धुमाळ, तर महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीतर्फे ॲड. रंजना गवांदे बाजू मांडत आहेत. सरकारी वकील कोल्हे यांच्या भावाविरुद्ध येथील न्यायालयात खटला सुरू असून, त्यांचे वकिल ऍड. धुमाळ आहेत. त्याचा परिणाम इंदोरीकर यांच्या खटल्यावर होऊ शकतो, अशी चर्चा सुरू झाली होती. त्यामुळे सरकारी वकील कोल्हे यांनी इंदोरीकर महाराजांविरुद्धच्या खटल्यातून स्वत:ला बाजूला करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हा सरकारी वकील ॲड. सतीश पाटील यांनीही त्यास दुजोरा दिला. "व्यक्तीगत चिखलफेक होण्यापेक्षा मला या खटल्याच्या कामात स्वारस्य नसल्याचे ऍड. कोल्हे यांनी सरकारी वकिल कार्यालयास कळविले आहे. या खटल्यासाठी नवीन वकिलांची नियुक्ती करणार आहोत,' असे ॲड. पाटील यांनी सांगितले. संपादन : अशोक मुरुमकर

Web Title: Indorikar Maharaj case to be heard in court today