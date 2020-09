श्रीरामपूर बाजार समितीच्या प्रशासक नियुक्तीला अंतरिम स्थगिती

श्रीरामपूर ः येथील बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची मुदत संपल्याने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मुदतवाढीसाठी प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानुसार संचालक मंडळ सहा महिन्यांसाठी पुढे कायम ठेवायचे की, प्रशासक नेमणुकीच्या निर्णयासाठी १५ दिवसांची मुदत मिळाली होती. परंतु आज येथील बाजार समितीवर प्रशासकाची नेमणुकीचे आदेश जिल्हा उपनिबंधकांनी दिल्याची माहिती सचिव किशोर काळे यांनी दिली. सदर माहिती मिळताच सत्ताधारी गटाने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेत प्रशासक नियुक्तीला अंतरिम स्थगिती मिळविली. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मुदतबाह्य स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका पुढे ढकलल्यामुळे अनेक ग्रामपंचायतीवर प्रशासकांच्या नियुक्त्या झाल्या. तसेच राज्यातील विविध बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळाला मुदतवाढी मिळाल्या. परंतु श्रीरामपूर बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची पाच सप्टेंबरला मदत संपली. आणि आज प्रशासक नियुक्तीचे आदेश निघाले. येथील संचालक मंडळाने मुदतवाढीसाठी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. सुनावणी दरम्यान, संचालक मंडळाला सहा महिन्यांसाठी कायम ठेवायचे की, प्रशासक नियुक्तीचा निर्णय घेण्यासाठी खंडपीठाने १५ दिवसांची मुदत दिली होती. पंधरा दिवस उलटुनही संचालक मंडळाने हालचाल न केल्याने अखेर आज प्रशासक नियुक्तीचे आदेश निघाले. त्याची माहिती मिळताच सत्ताधारी गटाने तत्काळ खंडपीठात धाव घेतली. त्यामुळे प्रशासक नियुक्तीला अंतरिम स्थगिती देत संचालक मंडळाला पुढील आठ दिवस कामकाज पहाण्यास मुदतवाढ दिल्याचे संचालक दीपक पटारे यांनी सांगितले. संपादन - अशोक निंबाळकर

Web Title: Interim stay on appointment of administrator of Shrirampur Bazar Samiti