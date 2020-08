ग्रामपंचायतीवर खाजगी प्रशासकाची नियुक्ती करता येणार नाही; न्यायालयात २४ ऑगस्टला पुढील सुनावणी

टाकळी ढोकेश्वर ( अहमदनगर ) : ग्रामपंचायत प्रशासकबाबत न्यायालयाने पुन्हा एकदा सरकाराला दणका दिला आहे . आज झालेल्या सुनावणीत दरम्यान पुढील सुनावणीपर्यंत सरकारला मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर खाजगी प्रशासकाची नियुक्ती करता येणार नसल्याचे सांगितले , असल्याची माहीती सरपंच परिषदेचे दत्ता काकडे व अनिल गिते यांनी दिली . सरपंच परिषद मुंबई महाराष्ट्र न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर आज मुंबई हायकोर्ट येथे सुनावणी आज ( ता . १४ ) पार पडली . सरपंच परिषदेच्या वतीने विधिज्ञ नितीन गवारे यांनी बाजू मांडली. न्यायालयाने याप्रकरणी २४ ऑगस्ट ही तारीख दिली असून तोपर्यंत शासनाने मुदत संपलेल्या व मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतवर प्रशासक म्हणून खाजगी व्यक्तीची नियुक्ती करू नये . तो पर्यंत शासकीय अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करावी , असे न्यायालयाने सरकारला बजावले एक प्रकारे सरपंच परिषदेच्या लढ्याला आज यश आले . शासन वेगवेगळी पत्रके काढून ग्रामपंचायतीवर पालकमंत्री यांच्या सल्ल्याने खाजगी व्यक्तीची नियुक्ती करत होते . त्याला आजचा चाप बसला . या सुनावणीत विधिज्ञ नितीन गवारे यांच्यासोबत सरपंच परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष दत्ता काकडे उपस्थित होते . सरपंच परिषदेचे सर्व विश्वस्त याप्रकरणी न्यायालयीन लढ्यासाठी पाठपुरावा करत आहेत . संपादन : अशोक मुरुमकर

Web Title: It is not possible to appoint a private administrator on the Grampanchayat