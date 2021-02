सावधान रहा, कोण कशी लूटमार करील याचा नेम नाही

अहमदनगर : शहरातील सक्कर चौकातून स्टेशन रस्त्याकडे वळताना दुचाकीस्वारांचा अपघात झाला. तेथे जमलेल्यांपैकी दोघांनी, जखमी दुचाकीस्वाराचे नातेवाईक असल्याचे सांगून लुबाडले. ही घटना मंगळवारी रात्री घडली. याबाबत कोतवाली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. पांडुरंग शहाजी गायकवाड (रा. गवळीवाडा, रेल्वेस्थानक रस्ता) यांनी कोतवाली पोलिसांत फिर्याद दिली. मंगळवारी सायंकाळी साडेसात वाजता पांडुरंग गायकवाड दुचाकीवरून सक्कर चौकातून रेल्वेस्थानक रस्त्याने जात असताना, दुचाकी खडीवरून घसरून पडले. चक्कर आल्याने त्यांना अस्वस्थ वाटू लागले. त्या वेळी अपघातस्थळी जमलेल्या व्यक्तींपैकी दोघांनी अन्य उपस्थितांना, जखमी व्यक्तीचे नातेवाईक असल्याचे, तसेच त्यांना दुचाकीवरून हॉस्पिटलमध्ये घेऊन जातो, असे सांगितले. त्यांनी गायकवाड यांना दुचाकीवर बसवून रेल्वेस्थानकाकडे नेऊन, लक्ष्मी मंदिरासमोर उतरवून दिले आणि त्यांना काही कळण्याच्या आत दुचाकी व मोबाईल घेऊन दोघांनी पोबारा केला, असे फिर्यादीत म्हटले आहे.

Web Title: It is unknown at this time what he will do after leaving the post