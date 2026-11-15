Jamkhed Water Crisis: पाण्यासाठी न्यायालयात जाणार ;मधुकर राळेभात ;भीमा जलस्थिरीकरणाचे पाणी जामखेडला का नाही?

जामखेड, : कृष्णा-भीमा जलस्थिरीकरण प्रकल्पाचे पाणी शेजारी आष्टी तालुक्याला मिळते, तर जामखेडला का नाही,? असा सवाल करत प्रसंगी न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा ज्येष्ठ नेते प्रा. मधुकर राळेभात यांनी दिला आहे.जामखेड शहरासह तालुक्याच्या पाणीप्रश्नी ज्येष्ठ नेते प्रा. मधुकर राळेभात यांनी शनिवारी (ता.१४) पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी याबाबतची आपली भूमिका स्पष्ट केली..प्रा. राळेभात म्हणाले, जामखेड तालुक्याचा पाणीप्रश्न अत्यंत गंभीर आहे. टँकर भरण्यासाठी तालुक्यात उदभव नसल्याने कर्जत तालुक्यातील मांदळी येथून टँकर भरावे लागत आहेत. यावरून पाण्याची तीव्रता लक्षात येत आहे. पाण्याच्या बाबतीत जामखेड तालुक्यावर कायम अन्याय झाला आहे. आज तालुक्यात पाटपाण्याची सोय नसल्याने, शेती पूर्ण पावसावर अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीत ज्या मालाला बाजारात भाव आहे, असे पीक शेतकऱ्यांना घेता येत नाही. ही मोठी शोकांतिका असल्याचे त्यांनी \r\n\r.सांगितले. ते म्हणाले, कुकडी प्रकल्पाचे पाणी कर्जत बरोबर करमाळा आणि आष्टी तालुक्याला मिळते. मात्र, जामखेड मात्र जाणीवपूर्वक वगळण्यात येते. आज राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी कृष्णा भीमा जलस्थिरीकरण प्रकल्पात जामखेडवर उघड उघड अन्याय झाला आहे. जामखेड तालुका वगळता शेजारी आष्टी, पाटोदा, भूम, परांडा, करमाळा, बारामती, इंदापूर या तालुक्यांचा समावेश कृष्णा भीमा जलस्थिरीकरण प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात केला जातो. मात्र, जामखेडला वगळले जाते. हा जामखेड तालुक्यावर मोठा अन्याय आहे..प्रत्येक दोन-तीन वर्षांत जामखेड तालुक्यातील नागरिकांना तीव्र पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागते. हे कधी थांबणार आहे. यावर काही उपाययोजना केल्या जाणार आहेत की नाही, असा प्रश्र उपस्थित होत आहे. याप्रश्री गेल्या चाळीस वर्षांत अनेक आंदोलने झाली. प्रत्येक निवडणुकांमध्ये हा मुद्दा केंद्रस्थानी राहतो. मात्र, नंतर याकडे सोईस्कर दुर्लक्ष होत आहे. जामखेड तालुक्याला हक्काचे पाणी मिळवण्यासाठी सध्या मोठी संधी निर्माण झाली आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे जलसंपदा खाते आहे, तर विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांचा शब्द डावलला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे जामखेड तालुक्याचा पाणीप्रश्न कायमचा मिटण्याची आशा असल्याचे राळेभात यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.