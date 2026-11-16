Ahilyanagar News: पाण्यासाठी जामखेड शहरामध्ये कडकडीत बंद ;राष्ट्रवादीच्या आंदोलनाला व्यापारी, व्यावसायिकांसह नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद

जामखेड : शहरातील तीव्र पाणीटंचाईच्या प्रश्नावर अखेर जामखेडकरांचा संताप रस्त्यावर उतरला. याप्रश्री राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे रविवारी (ता. १५) पुकारण्यात आलेल्या जामखेड बंदला व्यापारी, व्यावसायिक आणि नागरिकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. शहरातील बाजारपेठा, दुकाने आणि व्यावसायिक आस्थापना बंद ठेवून नागरिकांनी पाणीप्रश्नाकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले. भाजपच्या वतीने बंद पाळू नये, असे आवाहन करण्यात आले होते. यामुळे भाजप समर्थक व्यावसायिकांनी आपापली दुकाने उघडी ठेवली होती. मात्र एक वाजेपर्यंत जवळपास कडकडीत बंद पाळण्यात आला. नंतर काही दुकाने उघडली. .जामखेड शहरातील पाणीटंचाई दिवसेंदिवस गंभीर होत असून नागरिकांना नियमित पाणीपुरवठा होत नसल्याने जनक्षोभ वाढत आहे. अनेक भागांत १५ ते २० दिवसांपर्यंत नळाला पाणी येत नाही, तर काही ठिकाणी महिनाभर पाण्याची प्रतीक्षा करावी लागत असल्याची नागरिकांची तक्रार आहे. महिलांना पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत असून, पिण्याच्या पाण्यासाठी नागरिकांना टँकरवर अवलंबून राहण्याची वेळ आली आहे. दरम्यान, नगरपरिषद अंतर्गत वाड्या-वस्त्यांमध्ये टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजन सुरू असून, तब्बल ७० किलोमीटर अंतरावरून पाणी आणण्याची वेळ प्रशासनावर आली आहे.त आहे..शहराच्या पाणीप्रश्नाची गंभीर परिस्थिती असताना, कायमस्वरूपी उपाययोजना कधी होणार, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. भुतवडा तलावात मृतसाठा शिल्लक असल्याने खूपच कमी दाबाने टाकीत पाणी येत आहे. यामुळे काही भागात पंधरा तर काही भागात वीस दिवसानंतर पाणी मिळत आहे. एक डिसेंबर २०२२ रोजी जामखेड शहराची पाणीपुरवठा योजना मंजूर झाली. मात्र आज चार वर्षानंतरही या योजनेचे काम पूर्ण झालेले नाही. जामखेड शहराचा पाणीप्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी १८० कोटी रुपये खर्चाची उजनी धरणावरून पाणीपुरवठा योजना राबवण्यात येत आहे. मात्र ही योजना पूर्ण करण्यास अनेक अडथळे आहेत..ठोस भूिमका घेण्याची मागणीबंदच्या पार्श्वभूमीवर भाजपतर्फे दुकाने व व्यवहार सुरू ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेसने पुकारलेल्या बंदला व्यापारी आणि नागरिकांनी प्रतिसाद दिल्याने, शहरातील बाजारपेठा बंद राहिल्या. या बंदमधून नागरिकांनी पाणीप्रश्नाबाबतची नाराजी व्यक्त केली.मतदारसंघातील विकासकामांवर लक्ष असल्याचे दावे केले जात असताना जामखेडच्या मूलभूत पाणीप्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष का दिले जात नाही, असा सवाल उपस्थित होत आहे. राजकीय आरोप-प्रत्यारोप बाजूला ठेवून शहराला नियमित पाणीपुरवठा करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी, नगरपालिका आणि प्रशासनाने ठोस भूमिका घेण्याची मागणी हो.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.