Balasaheb Thorat: मराठा समाजातील वंचित घटकाला न्याय मिळावा: माजी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात; केंद्र सरकारच्या हाती अनेक अधिकार

संगमनेर: मराठा समाजाच्या दीर्घकाळापासूनच्या आरक्षणाच्या मागणीला न्याय मिळालाच पाहिजे. हे केवळ आंदोलन नसून लाखो लोकांच्या आशा-आकांक्षांचे प्रतीक आहे. मराठा समाजातील गरीब घटकांना आरक्षणाचा खरा लाभ मिळून त्यांच्या जीवनात समृद्धी यावी, हेच आमचे प्रयत्न आहेत. .Ahilyanagar News:'...अन् आईच्या कुशीत शिवाय सुखरूप'; वडिलांच्या आठवणीने व्याकूळ, पुण्याला जाण्यासाठी सायकलवरून कामरगावपर्यंत प्रवास.हे आंदोलन यशस्वी व्हावे आणि मराठा समाजातील वंचित घटकाला न्याय मिळावा, असे प्रतिपादन माजी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केले. ते येथील सुदर्शन निवासस्थानी पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी कांचन थोरात व डॉ. जयश्री थोरात उपस्थित होत्या..थोरात म्हणाले की, जेव्हा न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असते तेव्हा बोलण्याला मर्यादा असतात. पण समाज मोठ्या प्रमाणात संघटित होऊन आंदोलन करत असेल, तर सरकारने त्याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा. मराठा समाजाच्या मागण्या योग्य आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने आणि केंद्र सरकारने यावर तातडीने निर्णय घ्यावा. मराठा समाजातील गरीब घटकाला आरक्षणाचा लाभ मिळालाच पाहिजे. यासाठी वेगळा शोध घेण्याची काही गरज नाही. केंद्र सरकारच्या हाती अनेक अधिकार आहेत..Ahilyanagar News: तीन वर्षांनंतरही श्रीगोंदे 'जैसे थे'च; रस्ते, दुभाजक, अस्वच्छतेवर अजित पवार पुन्हा काढणार खरडपट्टी? .केंद्राने पुढाकार घेतला, तर हा विषय आणखी सोपा होईल. ओबीसी, मागासवर्गीय आणि आदिवासी घटकांच्या आरक्षणाला कुठेही धक्का लागू नये, ही आमची ठाम भूमिका आहे.