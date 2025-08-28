अहिल्यानगर

Balasaheb Thorat: मराठा समाजातील वंचित घटकाला न्याय मिळावा: माजी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात; केंद्र सरकारच्या हाती अनेक अधिकार

Maratha Community’s Neglected Section Needs Justice: जेव्हा न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असते तेव्हा बोलण्याला मर्यादा असतात. पण समाज मोठ्या प्रमाणात संघटित होऊन आंदोलन करत असेल, तर सरकारने त्याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा. मराठा समाजाच्या मागण्या योग्य आहेत.
Updated on

संगमनेर: मराठा समाजाच्या दीर्घकाळापासूनच्या आरक्षणाच्या मागणीला न्याय मिळालाच पाहिजे. हे केवळ आंदोलन नसून लाखो लोकांच्या आशा-आकांक्षांचे प्रतीक आहे. मराठा समाजातील गरीब घटकांना आरक्षणाचा खरा लाभ मिळून त्यांच्या जीवनात समृद्धी यावी, हेच आमचे प्रयत्न आहेत.

