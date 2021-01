महिला व बालकल्याणच्या सभापतीपदी ज्योती तनपुरे

राहुरी (अहमदनगर) : राहुरी पालिकेच्या स्थायी समिती व महिला बालकल्याण समितीच्या सदस्यांची बिनविरोध निवड झाली. महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापतीपदी ज्योती विलास तनपुरे यांची निवड करण्यात आली. राहुरी पालिकेच्या सभागृहात पीठासीन अधिकारी प्रांताधिकारी अनिल पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली नगरसेवकांच्या बैठकीत समित्यांची निवड करण्यात आली. डॉ. उषा तनपुरे, मुख्याधिकारी श्रीनिवास कुरे उपस्थित होते. निर्वाचित समित्यांचे सदस्य

स्थायी समिती : नगराध्यक्ष अनिता पोपळघट (पदसिद्ध अध्यक्ष), उपनगराध्यक्ष सूर्यकांत भुजाडी, ज्योती तनपुरे, नंदकुमार तनपुरे, दिलीप चौधरी, मुक्ताबाई करपे, नमिता शेटे (सदस्य). महिला व बालकल्याण समिती : ज्योती तनपुरे (सभापती), सुमती सातभाई, राधा साळवे, नंदा उंडे, नमिता शेटे (सर्व सदस्य).

