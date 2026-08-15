Kalsubai Trek Rescue: मुंबईचे पर्यटक, वाटाड्या न घेता गेले अन् जंगलात हरवले; रात्र होताच ११२ वर केला कॉल, वनरक्षकांकडून पहाटे सुटका

अकोले: कळसूबाई शिखरावर आणि हरिश्चंद्रगडावर रात्रीच्या अंधारात वाट चुकलेल्या आठ पर्यटकांची वन विभागाने शर्थीने सुटका केली. पावसाचा मारा, दाट धुके, निसरडी वाट आणि काळोख अशा प्रतिकूल परिस्थितीत वनरक्षकांनी जीव धोक्यात घालून शोधमोहीम राबविल्याने पर्यटकांना नवी संजीवनी मिळाली. .मुंबईहून आलेले चार पर्यटक कोणताही स्थानिक वाटाड्या अथवा पुरेशी पूर्वतयारी न करता कळसूबाईच्या बारी गावातून शिखराकडे निघाले होते. दिवसभर भटकंती केल्यानंतर सायंकाळ झाली. त्यातच पावसाला सुरुवात झाली. थंड वारे, धुके आणि निसरड्या वाटेमुळे त्यांचा मार्ग चुकला. अंधारात पुढे जाणेही धोकादायक झाल्याने त्यांनी अखेर ११२ क्रमांकावर मदतीसाठी संपर्क साधला..Viral Video: ‘तुम्हाला तर स्वातंत्र्य २३ एप्रिल २०१४ ला मिळाली ना?’; कंगनाच्या पोस्टवर नेटकऱ्यांचा संताप, व्हिडिओ पाहा....ही माहिती राजूर पोलिसांमार्फत वन विभागाला मिळताच कळसूबाई-हरिश्चंद्रगड अभयारण्याचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी रुपेश गावित व वनपाल शंकर लांडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शोधमोहीम सुरू करण्यात आली. वन्यजीव विभागाचे चंद्रकांत तळपाडे यांनी तातडीने पांजरे गाठून अजय गांगड व दिनकर उघडे यांना सोबत घेतले. मोबाईलच्या जीपीएसच्या आधारे पर्यटकांचा ठावठिकाणा शोधत तिघेही टॉर्च व रेनकोटच्या साहाय्याने रात्रीच्या अंधारात कळसूबाईच्या दिशेने रवाना झाले..पहाटे तीनपर्यंत शोधमोहीमसायंकाळी साडेसातच्या सुमारास सुरू झालेली ही मोहीम काट्याकुट्यांनी भरलेल्या वाटा, चिखल, पाऊस आणि दाट धुक्यातून सुरू होती. प्रत्येक पाऊल धोकादायक असतानाही वनरक्षकांनी शोध सुरू ठेवला. अखेर पहाटे तीनच्या सुमारास थकलेल्या, भिजलेल्या व घाबरलेल्या चारही पर्यटकांचा शोध लागला. त्यांना धीर देत व आधार देत वनरक्षकांनी सुखरूपपणे शिखराच्या पायथ्याशी आणले..Mumbai Accident: इस्टर्न फ्रीवेवर मस्ती नडली, एकाचा मृत्यू दोघे गंभीर; दुचाकी अपघाताचा भीषण VIDEO.हरिश्चंद्रगडावरही चार जणांची सुटकादरम्यान, हरिश्चंद्रगडावर खिरेश्वर मार्गे आलेले आणखी चार पर्यटकही जंगलात वाट चुकले. अंधार पडल्याने चौघे वेगवेगळ्या दिशांना भरकटले होते. वन विभागाने त्यांची वाट सुकर केली त्यासाठी ओतूर व राजूर पोलिसांची मदत झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.