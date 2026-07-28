अहिल्यानगर

Kalsubai Harishchandragad Sanctuary : पर्यटकांसाठी महत्त्वाची बातमी! भंडारदरा, कळसूबाई अन् हरिश्चंद्रगडावर जाणाऱ्यांचा प्लॅन फसणार; 'या' कारणामुळे ट्रेकिंगवर बंदी

Kalsubai Harishchandragad Wildlife Sanctuary trekking ban : अतिमुसळधार पावसामुळे कळसूबाई-हरिश्चंद्रगड अभयारण्यातील ट्रेकिंग मार्ग आणि वर्षा पर्यटन पुढील आदेशापर्यंत बंद करण्यात आले आहे.
Why is Kalsubai Trek closed

Why is Kalsubai Trek closed

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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अकोले : अतिमुसळधार पावसामुळे कळसूबाई-हरिश्चंद्रगड अभयारण्य परिसरात अनेक ठिकाणी भूस्खलन, दरडी कोसळणे, तसेच रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात झाडे पडल्याच्या घटना घडल्या (Bhandardara monsoon tourism update) आहेत. या पार्श्वभूमीवर पर्यटकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत वन विभागाने अभयारण्यातील वर्षा पर्यटन आणि सर्व ट्रेकिंग मार्ग पुढील आदेशापर्यंत तात्पुरते बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

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