Kalsubai Harishchandragad Sanctuary : पर्यटकांसाठी महत्त्वाची बातमी! भंडारदरा, कळसूबाई अन् हरिश्चंद्रगडावर जाणाऱ्यांचा प्लॅन फसणार; 'या' कारणामुळे ट्रेकिंगवर बंदी

अकोले : अतिमुसळधार पावसामुळे कळसूबाई-हरिश्चंद्रगड अभयारण्य परिसरात अनेक ठिकाणी भूस्खलन, दरडी कोसळणे, तसेच रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात झाडे पडल्याच्या घटना घडल्या (Bhandardara monsoon tourism update) आहेत. या पार्श्वभूमीवर पर्यटकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत वन विभागाने अभयारण्यातील वर्षा पर्यटन आणि सर्व ट्रेकिंग मार्ग पुढील आदेशापर्यंत तात्पुरते बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. .भंडारदरा व राजूर वनपरिक्षेत्रातील धबधबे, डोंगररांगा आणि निसर्गसौंदर्य अनुभवण्यासाठी पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक दाखल होत असतात. मात्र, यंदा सातत्याने सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे अनेक ठिकाणी माती खचणे, दगड कोसळणे आणि झाडे रस्त्यावर पडल्याने परिस्थिती धोकादायक बनली आहे. वन विभागाने हरिश्चंद्रगड, रतनगड, सांदण दरी, आजोबा पर्वत, अलंग, मदन, कुलंग, हडसर, कळसूबाई, कुंजरगड, पाबरगड आदी प्रमुख ट्रेकिंग मार्गांवर बंदी लागू केली आहे..Koyna Dam Update : 'एल-निनो'चं संकट टळलं! अवघ्या 2 आठवड्यांत बदललं चित्र; कोयना धरण 80 टीएमसीच्या उंबरठ्यावर, 'कृष्णा'काठच्या शेतीचा प्रश्न मिटणार.या काळात कोणत्याही पर्यटकाने अथवा ट्रेकर्सनी बंदीचे उल्लंघन करून ट्रेकिंगचा प्रयत्न केल्यास नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा वन विभागाने दिला आहे. भंडारदरा परिसरातील वसुंधरा, रंधा, कोलटेंभे, निळी, नेकलेस, वैशाली, पांजरे, वनराई, निसर्ग, स्माईली, रिव्हर्स, अमृतेश्वर, प्रवरा आणि गडदुर्गाईसह विविध धबधबे सध्या ओसंडून वाहत आहेत. त्यामुळे या परिसरात पर्यटकांची मोठी गर्दी होत असली, तरी सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता पर्यटनावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत..Jaygad Chiplun Satara Highway : मुंबई-गोव्यानंतर आता 'हा' तिसरा महामार्ग बदलणार कोकणाचे रूप; चिपळूण बनणार लॉजिस्टिक हब, पाहा कसा असेल मार्ग.वन विभागाच्या माहितीनुसार, मुरशेत ते रतनवाडी मार्गासह घाट परिसरात अनेक ठिकाणी झाडे रस्त्यावर कोसळली असून, काही ठिकाणी भूस्खलनामुळे दगड-माती रस्त्यावर आल्याने वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. धबधब्यांमधील पाण्याचा वेग आणि दाबही मोठ्या प्रमाणात वाढला असल्याने पर्यटकांसाठी धोका निर्माण झाला आहे. परिस्थिती पूर्णपणे सामान्य होईपर्यंत अभयारण्यात वर्षा पर्यटन आणि ट्रेकिंगला बंदी कायम राहणार असल्याची माहिती वन विभागाने दिली आहे, पर्यटकांनी प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.