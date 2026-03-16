अहिल्यानगर

Ahilyanagar Accident News: कानपूर येथील अपघातात निंभारीच्या महिलेचा मृत्यू

Pilgrim Bus Accident on Ujjain–Kanpur Highway: उत्तर भारत यात्रेसाठी निघालेल्या भाविकांच्या आरामबसचा उज्जैन–कानपूर महामार्गावर डंपरवर धडक देऊन भीषण अपघात झाला. या दुर्घटनेत निंभारी (ता. नेवासे) येथील ६५ वर्षीय महिलेचा मृत्यू झाला असून सुमारे ४० यात्रेकरू जखमी झाले आहेत. जखमींमध्ये त्यांच्या कुटुंबीयांचाही समावेश असून विविध रुग्णालयांत उपचार सुरू आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोनई: नाशिक येथून उत्तर भारतात तीर्थाटन करीता जात असलेली भरधाव वेगातील आरामबस आज पहाटे (ता.१५) उज्जैन-कानपूर महामार्गावर इस्पादनगर पुलावर उभ्या असलेल्या डंपरवर आदळून झालेल्या अपघातात चाळीस यात्रेकरू जखमी. त्यात निंभारी (ता. नेवासे) येथील भागीरथी शिवाजी जाधव (वय ६५) ठार झाल्या. जखमींमध्ये जाधव यांच्या तीन मुली व दोन जावयांचा समावेश आहे.

Related Stories

No stories found.