Ahilyanagar Accident News: कानपूर येथील अपघातात निंभारीच्या महिलेचा मृत्यू

सोनई: नाशिक येथून उत्तर भारतात तीर्थाटन करीता जात असलेली भरधाव वेगातील आरामबस आज पहाटे (ता.१५) उज्जैन-कानपूर महामार्गावर इस्पादनगर पुलावर उभ्या असलेल्या डंपरवर आदळून झालेल्या अपघातात चाळीस यात्रेकरू जखमी. त्यात निंभारी (ता. नेवासे) येथील भागीरथी शिवाजी जाधव (वय ६५) ठार झाल्या. जखमींमध्ये जाधव यांच्या तीन मुली व दोन जावयांचा समावेश आहे. .नाशिकसह ओझर, पिंपळगाव व मालेगाव येथील ५५ भाविक कुंभारी (ता. निफाड) येथील आरामबसद्वारे गुरुवारी (ता.१२) उत्तर भारत यात्रेकरिता रवाना झाले होते. कानपूर येथील पणती औद्योगिक वसाहत पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत आरामबस डंपरवर आदळली. अपघातानंतर परिसरातील नागरिकांनी जखमींना मदत केली. बसचा पुढील भाग व दरवाजा चक्काचूर झाल्याने आतमध्ये प्रवेश करणे जिकरीचे झाले होते. .काही मिनिटांत नाशिक जिल्ह्यात खबर मिळताच जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, निफाडचे आमदार दिलीप बनकर, माजी आमदार अनिल कदम यांनी कानपूर प्रशासन व कांदा व्यापा-यांशी संपर्क केला. त्यानंतर मदत कार्यास वेग येऊन अवघ्या एक तासात सर्व जखमींना बसच्या बाहेर काढण्यात आले..अपघातात निंभारीच्या जाधव यांच्यासह बसचा चालक व मालक असे तीन जण ठार झाल्याचे नातेवाइकांनी सांगितले. जाधव यांच्या मुली सारिका गरुड, पुष्पा पांडुरंग शिंदे, ताराबाई होन तसेच जावई रामभाऊ गरुड व बाबासाहेब होन जखमी झाले आहेत. सर्व जखमींना लाला लजपतराय चिकित्सालय, शासकीय व खाजगी रुग्णालयांत उपचारासाठी हलविण्यात आले..तीर्थक्षेत्री अंत्यसंस्कार अपघातात ठार झालेल्या भागीरथी जाधव यांचा अंत्यविधी वाराणसी (काशी) येथे करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्यांचे पती शिवाजी जाधव, मुंबईत नोकरीनिमित्त स्थायिक झालेली दोन्ही मुले सोमीनाथ व ज्ञानेश्वर तसेच नातेवाईक विमानाने अंत्यविधीस गेले.