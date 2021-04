जि.प.सदस्य कांतीलाल घोडके यांचे निधन

राशीन (अहमदनगर) : राशीन जिल्हा परिषद गटाचे जिल्हा परिषद सदस्य कांतीलाल दादा घोडके यांचे रविवारी रात्री कोरोनामुळे निधन झाले. चिलवडी (ता. कर्जत) येथे जन्मलेले कांतीलाल घोडके पुढे उद्योगाच्या निमित्ताने पुण्यात स्थिरावले. तरुणपणातच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी त्यांची नाळ जुळली. पहाडी आवाज आणि शब्दांवर बलाघात करीत सुरू असलेल्या भाषणातून दिवंगत पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कवितांनी श्रोत्यांच्या मनावर ते गारुड घालीत. अशा मुक्त वक्तृत्वामुळेच भाजप परिवारात त्यांचा मोठा चाहता वर्ग होता. मागील निवडणुकीत जिल्हा परिषद गटातून ते भाजपच्या चिन्हावर निवडणूक जिंकले. लोकप्रतिनिधी होण्याचे त्यांचे स्वप्न यानिमित्ताने पूर्ण झाले. अशातच त्यांच्या निधनाची बातमी राशीनसह परिसराला चुरका लावून गेली.

