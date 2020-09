कर्जतमध्ये ५० पैकी २८ कैदी कोरोना बाधित, प्रशासनाची धावपळ

कर्जत : तालुक्यात न्यायालयीन व पोलिस कस्टडीत असलेल्या पन्नास कैद्यापैकी अठ्ठावीस कैदी कोरोना पॉझिटिव्ह आढळले आहेत. या प्रकारामुळे तहसील परिसरात खळबळ उडाली आहे. कैदी बाधित सापडल्याची माहिती पोलीस निरीक्षक सुनील गायकवाड यांनी दिली. येथील उपकारागृहामध्ये एकूण एकोण पन्नासजण आहेत. यामध्ये अठ्ठे चाळीस पुरुष तर एक महिला आहे. या पैकी न्यायालयीन कोठडीत बेचाळीस आरोपी आहेत तर सात आरोपी पोलिस कस्टडीत आहेत. आज या सर्व आरोपींची कोरोनाची अँटीजेनिक टेस्ट करण्यात आली. यामध्ये अठ्ठावीस कैदी कोरोना पॉझिटिव्ह असल्याचे आढळले आहे. या बाबत तहसीलदार नानासाहेब आगळे यांना अहवाल पाठविला असल्याची माहिती पोलीस निरीक्षक सुनील गायकवाड यांनी दिली आहे. पुढील आदेशाप्रमाणे या आरोपींना कोठे ठेवायचे याचा निर्णय घेतला जाईल असे त्यांनी सांगितले. कर्जत येथील उपकरागृहात चार बराकी आहेत. या पैकी एका बराकीत महिला आरोपी आहे. तर एका बराकीमध्ये पोलिसांवर हल्ला करणारा माथेफिरू आहे. त्यामुळे उर्वरित दोन बराकीत सर्व आरोपी ठेवण्यात आले होते. त्यांची तर इतरत्र व्यवस्था करण्यात येणे आवश्यक आहे. येथील कोठडीत कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळले असल्याचे समजताच नगर पंचायतीने हा सर्व परिसर औषध फवारणी करून निर्जंतुक करण्यात आला. यावेळी मुख्याधिकारी गोविंद जाधव यांच्यासह नगरपंचायतचे कर्मचारी उपस्थित होते

आज येथील उपकारागृहातील सर्व कैद्यांची कोरोना तपासणी केली तीत अठ्ठावीस पॉझिटिव्ह आले असून त्यांना तातडीने नगर येथे हलविण्यात आले आहे - नानासाहेब आगळे,तहसीलदार, कर्जत. संपादन - अशोक निंबाळकर

