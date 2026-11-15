Ahilyanagar News: कारची सायकलला धडक; दोन मुलांचा मृत्यू

अहिल्यानगर : कर्जत तालुक्यातील निंबोडी फाटा येथे शनिवारी (ता.१४) दुपारी कारच्या धडकेत दोन मुलांचा जागीच मृत्यू झाला. चैतन्य छगन उदमले (वय १०) आणि ओमकार बापू उदमले (वय १२, रा. निंबोडी फाटा, सीतपूर, ता. कर्जत) या अशी मृत मुलांची नावे आहेत. याप्रकरणी रात्री उशिरापर्यत गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरू होते. .निंबोडी फाटानजीक चैतन्य आणि ओमकार हे चुलत बंधू सायकलवर फेऱ्या मारीत होते. त्यावेळी जामखेडकडे जाणाऱ्या कारने सायकलला जोरदार धडक दिली. यात चैतन्य (वय १०) आणि ओमकार (वय १२, रा. निंबोडी फाटा, सीतपूर, ता. कर्जत) या दोघांचा जागीच मृत्यू झाला. .अपघातस्थळी ग्रामस्थांनी धाव घेतली. दोघांना उपचारार्थ खासगी रुग्णालयात नेले. तेथे डॉक्टरांनी दोघांनाही मृत घोषित केले. मिरजगाव पोलिस स्थानकाचे पोलिस निरीक्षक विजय झांजड घटनास्थळी भेट दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.