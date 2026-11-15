अहिल्यानगर

Ahilyanagar News: कारची सायकलला धडक; दोन मुलांचा मृत्यू

Car Hits Bicycle in Karjat : अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात निंबोडी फाटा येथे कारने सायकलला धडक दिल्याने १० आणि १२ वर्षांच्या दोन चुलत भावांचा मृत्यू झाला. जामखेडकडे जाणाऱ्या कारची धडक बसल्यानंतर दोघांना रुग्णालयात नेण्यात आले.
A car collided with a bicycle at Nimbodi Phata in Karjat taluka, resulting in the deaths of two children.

A car collided with a bicycle at Nimbodi Phata in Karjat taluka, resulting in the deaths of two children.

esakal
सकाळ वृत्तसेवा
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अहिल्यानगर : कर्जत तालुक्यातील निंबोडी फाटा येथे शनिवारी (ता.१४) दुपारी कारच्या धडकेत दोन मुलांचा जागीच मृत्यू झाला. चैतन्य छगन उदमले (वय १०) आणि ओमकार बापू उदमले (वय १२, रा. निंबोडी फाटा, सीतपूर, ता. कर्जत) या अशी मृत मुलांची नावे आहेत. याप्रकरणी रात्री उशिरापर्यत गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरू होते.

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