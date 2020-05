अंगठा टेकवल्यावरच मिळते धान्य..  बायोमॅट्रीकला नको सध्या प्राधान्य..! 

श्रीरामपूर : कोरोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी रेशन दुकानातून लाभार्थींची बायोमॅट्रीक पडताळणी बंद ठेवून धान्यवाटप करण्याचा सरकारचा आदेश आहे. परंतु, रेशन दुकानात आज लाभार्थींना बायोमॅट्रीक पडताळणीनंतरच धान्य मिळत होते. बायोमॅट्रीक पडताळणीमुळे रेशन दुकानातून कोरोनाचा संसर्ग वाढण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे ही बायोमॅट्रिक बंदच ठेवण्यात यावे, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. महाराष्ट्रात कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याने प्रशासनाने आपत्कालीन उपाययोजना लागू केल्या आहेत. बाधीत रुग्णाचा शोध घेऊन त्याच्यासह त्याच्या संपर्कातील लोकांचे प्रशासन तत्काळ विलगीकरण करते. कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून सरकारने प्रथम रेशन दुकानातून नागरिकांची बायोमॅट्रीक पडताळणी बंद करुन धान्यवाटपाचा आदेश दिला होता. तीन मेपर्यंत केलेले लॉकडाउन संपल्याने, तसेच या आदेशाला मुदतवाढ न मिळाल्याने, आजपासून लाभार्थींना बायोमॅट्रीक पडताळणी केल्यावरच धान्य मिळत आहे. सोशल डिस्टन्सचा फज्जा पॉस मशीनवर अंगठा लावल्याशिवाय लाभार्थींना धान्य मिळत नाही. त्यामुळे रेशन दुकानातून कोरोनाचा संसर्ग वाढण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही, असे मत दुकानदारांनीही व्यक्त केले. बायोमॅट्रीक पद्धतीने धान्यवाटप करताना, दुकानात सोशल डिस्टन्स राखणे अवघड होत आहे. बायोमॅट्रीक पद्धतीने धान्यवाटप करण्यासाठी दुकानदारालाच लाभार्थीचा अंगठा पॉस मशीनवर ठेवावा लागतो. त्यातून रेशन दुकानदार व लाभार्थींमध्ये शारीरिक अंतर ठेवता येत नाही. जुन्या आदेशाला मुदतवाढीची मागणी गेला महिनाभर लाभार्थींचे आधारकार्ड पाहुन धान्यवाटप करण्यात आले. मात्र, आता बायोमॅट्रीक पद्धतीने लाभार्थींना धान्यवाटप करावे लागत असल्याने दुकानदारांसह नागरिकांनीही नाराजी दर्शविली. शासनाने जुन्या आदेशाला मुदतवाढ देऊन बायोमॅट्रीक पडताळणी सध्या तरी बंदच ठेवावी, अशी मागणी तालुक्‍यातील रेशन दुकानदारांनी केली आहे.

