केंदळ खुर्द झाले दहा दिवसांसाठी लॉकडाउन

राहुरी : केंदळ खुर्द (ता. राहुरी) ग्रामस्थांनी कोरोना नियंत्रणासाठी स्वयंस्फूर्तीने शुक्रवारपासून दहा दिवस "लॉकडाउन' पाळण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे गावात शुकशुकाट झाला आहे. या कालावधीत घराबाहेर विनाकारण फिरताना आढळल्यास संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई केली जाईल, अशी माहिती सरपंच मच्छिंद्र आढाव यांनी दिली. केंदळ खुर्द येथे लॉकडाउनच्या निर्णयासाठी बैठकीत तंटामुक्ती अध्यक्ष धोंडिराम आढाव, बाबासाहेब भोईटे, संदीप आढाव, अनिल आढाव, विकास मगर, शिवाजी आढाव, राजेंद्र आढाव, संतोष पवार, चांगदेव मगर, महेश आढाव, विशाल आढाव, दत्तात्रेय पवार, कॉंग्रेसचे तालुकाध्यक्ष बाळासाहेब आढाव, उद्धव आढाव, डॉ. विजय आढाव उपस्थित होते. केंदळ खुर्द येथे "लॉकडाउन'दरम्यान फक्त अत्यावश्‍यक सेवा सुरू राहतील. दूधसंकलन केंद्र सकाळी सहा ते आठ व सायंकाळी साडेसहा ते साडेसातदरम्यान सुरू राहील. याव्यतिरिक्त चार व्यक्तींपेक्षा जास्त गर्दी आढळल्यास दंडात्मक कारवाईचा निर्णय घेण्यात आला.

Web Title: Kendall Khurd was locked down for ten days