नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या चार आस्थापना 'सील'

कोपरगाव (अहमदनगर) : कोविडच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने घालून दिलेल्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या चार आस्थापनांना तहसीलदार योगेश चंद्रे, पोलिस निरीक्षक वासुदेव देसले व मुख्याधिकारी प्रशांत सरोदे यांच्या पथकाने 'सील' केले. यापुढे नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात कारवाईचे संकेत तहसीलदारांनी दिले आहेत. कोविडचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापना, हॉटेल व अन्य व्यावसायिकांची दुकाने 'सील' करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी कोपरगाव भेटीदरम्यान स्थानिक जबाबदार अधिकाऱ्यांना दिले. आठवड्यापासून प्रशासनातर्फे नागरिक, व्यापाऱ्यांना तशा सूचना दिल्या होत्या. मात्र, काही दुकानांमध्ये मोठी गर्दी होऊन, कोविड नियमांचे पालन होत नसल्याचे दिसून येत होते. अखेर महसूल, पोलिस व पालिकेतर्फे शहरातील आस्थापनांची पाहणी करण्यात आली. इलेक्‍ट्रिक वस्तूंचे दुकान, बेकरी, हॉटेल अशा प्रत्येकी एका व्यावसायिकावर कारवाई करण्यात येऊन चार आस्थापनांना 'सील' ठोकण्यात आले. कोणावर हेतुपुरस्सर कारवाईचा शासनाचा उद्देश नाही; मात्र नागरिकांमध्ये जनजागृतीची गरज आहे, असे तहसीलदार चंद्रे, पोलिस निरीक्षक वासुदेव देसले, मुख्याधिकारी प्रशांत सरोदे यांनी सांगितले.

