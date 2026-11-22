कोपरगाव: येथील राजहंस मंदार आढाव हिने कल्पकतेच्या आणि संशोधनवृत्तीच्या जोरावर राष्ट्रीय स्तरावर यशाची मोहोर उमटवली आहे. डसॉल्ट सिस्टिम्स आयोजित देशातील ‘आकृती -२०२६’ विद्यार्थी नावीन्य स्पर्धेत तिच्या ‘टीम कारीगर’ने प्रथम क्रमांक पटकावला. या यशामुळे फेब्रुवारी २०२७ मध्ये अमेरिकेतील नॅशव्हिल येथे होणाऱ्या ‘३ डी एक्सपीरियन्स वर्ल्ड’ ग्लोबल फिनालेमध्ये देशाचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी राजहंसला मिळाली आहे..Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.या स्पर्धेत ३५ देश सहभागी असून, इंडस्ट्रिअल डिझाईनची ही आंतरराष्ट्रीय नवीन पिढी स्पर्धेच्या रूपाने एकत्र येत आहे. या स्पर्धेत देशभरातील दोन हजार ४४३ संघ आणि १७ हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला होता. राजहंस आणि तिच्या सहकाऱ्यांनी कानात औषधाचे थेंब टाकण्यासाठी उपयुक्त असे अभिनव ॲप्लिकेटर विकसित केले. या प्रकल्पाने परीक्षकांचे लक्ष वेधून घेत प्रथम क्रमांक मिळवला. .या राष्ट्रीय स्पर्धेत नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डिझाईन, विजयवाडा (आंध्र प्रदेश)चे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ‘टीम कारीगर’मध्ये राजहंस आढाव (कोपरगाव), ईशिका वार्षेया (पुणे), प्रशंसा मौर्या (बंगळूर) व निधी कुमारी (पटना) विद्यार्थिनींच्या टीमने प्रथम क्रमांक मिळाला. विशेष म्हणजे, राजहंस ही समता इंटरनॅशनल स्कूलची माजी विद्यार्थिनी आहे..विधिज्ञ स्व. शंकरराव आढाव आणि ज्येष्ठ शेतकरी रंजना आढाव यांची नात आहे. वडील मंदार ट्रेडिंग व्यावसायिक असून, आई जान्हवी गृहिणी आहेत. काका वैभव कोपरगाव विविध कार्यकारी सोसायटीचे अध्यक्ष आहेत. तिच्या या आंतरराष्ट्रीय यशामुळे तिच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...रोजगार देण्याचा मानससहकाऱ्यांच्या मदतीने तिने कानात औषधाचे थेंब टाकण्यासाठी उपयुक्त ॲप्लिकेटर विकसित केले आहे. या प्रकल्पाचे पेटंट नोंदवून स्वतःची कंपनी स्थापन करून अनेक तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा मानसही राजहंसने व्यक्त केला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.