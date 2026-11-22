राशीन, : कुकडीच्या चिलवडी शाखा कालव्याच्या राशीन वितरिकेवरील लघुवितरिका २२ चे भूसंपादन होणे बाकी आहे. त्यातून महावितरणच्या ठेकेदाराकडून उच्च दाबाच्या वीजवाहिनीचे काम चुकीच्या पद्धतीने चालू आहे, असा आरोप करत संबंधित शेतकऱ्यांनी काम थांबविण्याची मागणी केली आहे. यासाठी महावितरणचे अधीक्षक अभियंत्यासह पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांना लेखी निवेदनाद्वारे साकडे घातले. .शेतकऱ्यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले की, एनएसई योजनेअंतर्गत करपडी येथे उच्च दाबाची वीजवाहिनी नेण्याचे काम ठेकेदार करत आहेत. त्यांनी कुकडी कालव्याच्या कडेला पोल उभारले आहेत. या भागातील कालव्याचे भूसंपादन झालेले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा हे पोल स्वत:च्या क्षेत्रातून उभारण्यास विरोध आहे. कुकडी कालव्याच्या अधिकाऱ्यांनी महावितरणच्या ठेकेदारास या कामासाठी परवानगी देण्याअगोदर कालव्याची व या भागाची पाहणी करणे गरजेचे होते; मात्र पाहणी न करता, शेतकऱ्यांच्या हरकती लक्षात न घेता परवानगी दिल्याचा आरोप करण्यात आला. जवळचा मार्ग सोडून ही वीजवाहिनी कालव्यातून नेण्याचा घाट ठेकेदाराने घातल्याचे शेतकऱ्यांनी म्हटले..वीजवाहिनीचे काम बेकायदेशीर आहे. भविष्यात ते कालव्यास आणि सार्वजनिक हितास धोकादायक असल्याचा आरोप करत काम तत्काळ थांबविण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली. या निवेदनावर रोहिदास मोढळे, शहाजी राजेभोसले, उद्धव एकाड, आबा एकाड, अंकुश गुटाळ, भाऊसाहेब गुटाळ, नवनाथ गुटाळ, कल्याण सायकर, विमल फरांडे, बाळू मोढळे, विजय जानभरे, सोमनाथ जानभरे, देविदास मोढळे, रामदास मोढळे, आबा मोढळे, अतुल जानभरे आदींच्या सह्या आहेत..याप्रकरणी तत्काळ निर्णय न झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला.संबंधित वीजवाहिनीस कुकडीच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिली आहे, तरीही शेतकरी भूसंपादन झाले नसल्याचे सांगत असतील आणि कालव्यात विजेचे पोल उभारले असतील, तर ते काढून घेऊ- संदीप पाटील,सहायक अभियंता महावितरण, कर्जत.कुकडी कालव्यात उच्च दाबाच्या वीजवाहिनीचे पोल उभारणे, भूसंपादन नसताना त्यास कुकडीच्या अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या परस्पर परवानगी देणे बेकायदेशीर आहे. या प्रकरणात पालकमंत्री विखे पाटील व सभापती राम शिंदे यांनी लक्ष घालून काम थांबवावे व शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा.-रोहिदास मोढळे, शेतकरी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.