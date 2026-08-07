Land Measurement: जमीन मोजणीच्या नोटिसा आता ऑनलाइन! ‘आपली चावडी’वर मिळणार माहिती, स्पीड पोस्टने घरपोच नोटीस

अहिल्यानगर : जमीन मोजणीसाठी अर्ज केल्यानंतर नोटिसा निघाल्या की नाही, हे आता महाभूमी अभिलेख पोर्टलवर जाऊन ‘आपली चावडी’मध्ये बघता येईल. नोटीस निघाली असेल, तर आता ती थेट ऑनलाइन माध्यमातून टपाल (पोस्ट) खात्याला, तर टपाल खात्याकडून त्यांची प्रिंट काढून स्पीड पोस्टाद्वारे संबंधितांना नोटिसा पाठविल्या जातील. त्यामुळे नोटीस न मिळणे, मुदत उलटून गेल्यानंतर नोटीस मिळणे, अशा सर्व प्रकारांना आळा बसणार आहे..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.भूमी अभिलेख विभागाकडे येणाऱ्या विविध मोजणी अर्जांसह विविध प्रकरणांच्या नोटिसा आता ‘ई-चावडी’वर पाहण्यास मिळणार आहेत. त्यापुढे एक पाऊल टाकत जमीन मोजणीसंदर्भात अर्ज दाखल झाल्यानंतर सर्व हितसंबंधितांना वेळेत नोटीस बजावणे सुलभ व्हावे, यासाठी ‘ई-मोजणी’ प्रणालीद्वारे तयार होणाऱ्या मोजणी नोटिसा आता ‘ई-पोस्ट’ अंतर्गत स्पीड पोस्ट सेवेद्वारे देण्याचा निर्णय विभागाने घेतला आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने भूमी अभिलेख विभागाला दोन कोटी ८० लाख रुपयांचा निधी दिला आहे..भूमी अभिलेख विभागामार्फत मोजणी करताना संबंधित सर्व्हे क्रमांक, गट क्रमांक किंवा नगर भूमापन क्रमांकधारक, मोजणी अर्जदार, सहधारक, लगतधारक तसेच अधिकार अभिलेखात नोंद असलेल्या सर्वांना नियमानुसार मोजणी नोटीस बजावणे बंधनकारक आहे. यापूर्वी उपअधीक्षक कार्यालयाकडून मोजणीच्या नोटिसा बजावण्यात येत होत्या. त्यासाठी नोटिशीची प्रिंट काढणे, त्यानंतर प्रिंट काढलेली नोटीस पोस्ट कार्यालयाकडून पाठविली जात होती. या सर्व प्रक्रियेसाठी मनुष्यबळासह वेळही खर्ची पडत होता. तसेच अर्जदारांनाही नोटिसा निघाल्या आहेत की नाही, यासाठी वाट पहावी लागत होती..यावर भूमी अभिलेख विभागाने तोडगा काढला असून महाभूमी अभिलेख विभागाच्या पोर्टलवर जाऊन नोटिसा निघाल्या आहेत की नाही, हे नागरिकांना पाहता येईल. त्याचबरोबर ‘ई-मोजणी २’मध्ये मोजणी नोटीस तयार झाल्यानंतर ऑनलाइन या नोटिसा टपाल कार्यालयात जातील. तेथून या नोटिसांची प्रिंट काढून त्या स्पीड पोस्टाद्वारे संबंधितांना पाठविल्या जाणार आहेत..प्रकरणांचा निपटारा वेगाने होणारजमीन मोजणीच्या नोटिसा वेळेत न पोहोचल्याने किंवा नोटीस बजावण्यात अडचणी आल्यामुळे मोजणीची प्रक्रिया लांबणीवर पडत होती. नवीन प्रणालीमुळे नोटिसा वेळेत पोहोचतील, मोजणी प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल आणि नागरिकांचा वेळ वाचून प्रकरणांचा निपटारा वेगाने होण्यास मदत होईल, असे भूमी अभिलेख विभागाकडून सांगण्यात आले..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.महाभूमी पोर्टलवर जाऊन ‘आपली चावडी’मध्ये गेल्यानंतर नोटीस निघाली आहे की नाही, याची माहिती नागरिकांना तत्काळ मिळणार आहे. तसेच मोजणीच्या नोटिसा स्पीडपोस्टाद्वारे पाठविण्यात येणार आहेत.- शैलेश नवाल, जमाबंदी आयुक्त, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.