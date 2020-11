आठ दिवसात ४८ हजार भाविक साईंच्या चरणी

शिर्डी (अहमदनगर) : गेल्या आठ दिवसात साई समाधी मंदिरात ४८ हजार भाविकांनी साई दर्शन घेतले. तसेच दानपेटीत सुमारे ३ कोटी ९ लाख ८३ हजार रूपये दक्षिणा टाकली. त्यात दक्षिणापेटीत ०१ कोटी ५२ लाख ५७ हजार १०२, देणगी काऊंटर ३३ लाख ०६ हजार ६३२ रुपये, डेबीट क्रेडीट कार्ड, ऑनलाईन, चेक डी.डी.देणगी, मनी ऑर्डर आदी रुपये ०१ कोटी २२ लाख ५० हजार ८२२ रुपये व ०६ देशांचे परकिय चलन अंदाजे रुपये ०१ लाख ६८ हजार ५९२ यांचा समावेश आहे. तर ६४.५०० ग्रॅम सोने व ३८०१.३०० ग्रॅम चांदी संस्‍थानला देणगी स्‍वरुपात प्राप्‍त झालेली आहे. संपादन - सुस्मिता वडतिले

Web Title: In the last eight days 48 thaousand devotees visited the Sai Samadhi temple