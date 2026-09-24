अहिल्यानगर

Ahilyanagar Tourism: अहिल्यानगरचा ‘काश्मीर’ म्हणतात ते उगाच नाही! लव्हाळवाडीचा निसर्ग पाहून तुम्हीही म्हणाल, ‘इथे एकदा जायलाच हवं’

Lavhalwadi In Ahilyanagar Is A Scenic Sahyadri Travel Destination: सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेलं लव्हाळवाडी; भंडारदराच्या बॅकवॉटर, धुक्याने नटलेले डोंगर, धबधबे आणि हिरवाईमुळे ‘अहिल्यानगरचं काश्मीर’ ठरलेलं निसर्गनंदनवन
Lavhalwadi Ahilyanagar Travel Guide Discover Bhandardara Backwaters Green Hills Waterfalls And The Famous Honey Village

Lavhalwadi Ahilyanagar Travel Guide Discover Bhandardara Backwaters Green Hills Waterfalls And The Famous Honey Village

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-नवनाथ खराडे

रोजच्या दगदगीपासून कुठे तरी दूर जायचं असेल, तर अकोल्यातील लव्हाळवाडीची वाट धरायची. चारही बाजूने सह्याद्रीच्या डोंगर रांगा, रस्त्याच्या दुतर्फा भंडारदराच्या फुगवट्याचे पाणी. त्यातून वाट काढत जायचं. जणू काही आपली कार पाण्यातून बोटीसारखी तरंगत चालल्याचा भास होतो. एकदम सिनेमातल्यासारखा फिल.

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