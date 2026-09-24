Ahilyanagar Tourism: अहिल्यानगरचा ‘काश्मीर’ म्हणतात ते उगाच नाही! लव्हाळवाडीचा निसर्ग पाहून तुम्हीही म्हणाल, ‘इथे एकदा जायलाच हवं’

-नवनाथ खराडे रोजच्या दगदगीपासून कुठे तरी दूर जायचं असेल, तर अकोल्यातील लव्हाळवाडीची वाट धरायची. चारही बाजूने सह्याद्रीच्या डोंगर रांगा, रस्त्याच्या दुतर्फा भंडारदराच्या फुगवट्याचे पाणी. त्यातून वाट काढत जायचं. जणू काही आपली कार पाण्यातून बोटीसारखी तरंगत चालल्याचा भास होतो. एकदम सिनेमातल्यासारखा फिल. .Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.सह्याद्री डोंगररांगांत सह्याद्रीच्या कुशीत शांतपणे विसावलेले हे गाव. जणू अहिल्यानगर जिल्ह्यातील काश्मीर. लव्हाळवाडी बघितलं नाही, तर काहीच नाही पाहिलंत. या नंदनवनात एकदा जायलाच हवं.हा नजारा मोबाईलमध्ये, कॅमेऱ्यात कैद करण्यासाठी ही गर्दी असते. जणू काही रिलस्टारची झुंबड उडालीय. रिलस्टार्समुळेच पर्यटक लव्हाळवाडीच्या प्रेमात पडलेत. अर्थात तिथला निसर्गच तसा प्रेमात पाडणारा. अकोले तालुक्यातील लव्हाळवाडी हे सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांमध्ये, भंडारदरा परिसराच्या पाणलोट क्षेत्राशी जोडलेले आदिवासीबहुल आणि निसर्गरम्य दुर्गम गाव. गावचे क्षेत्रफळ अवघे ७८३ हेक्टर. लोकसंख्या अवघी ७१७. ते शिंगणवाडी ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत येते..लव्हाळवाडीच्या दिशेने निघाल्यावरच या गावाचे वेगळेपण जाणवू लागते. डोंगराच्या कुशीतून जाणारा अरुंद, एकेरी रस्ता, वळणावळणाचा प्रवास. प्रत्येक वळणावर निसर्गाचे नवे रूप पहायला मिळतं. सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांनी अकोले तालुक्याला चारही बाजूंनी वेढलंय. गावाजवळ पोहोचताना सुंदर रस्ता लक्ष वेधून घेतो. रस्त्यावरून आत जाताना लागूनच असलेली बॅकवॉटरमध्ये असलेली देखणी विहीर लक्ष वेधून घेते. या विहिरीत पोहणारे पर्यटक. याच पाण्यात सुरू असलेली बोटींग. शांत पाण्यात डोंगरांचे पडलेले प्रतिबिंब. आजूबाजूच्या हिरवाईमुळे हे ठिकाण नयनरम्य भासते..पुढे जाताना लव्हाळवाडीचा जलाशय आणि त्याच्या काठचा परिसर मन मोहून टाकतो. पाण्याचा निळसर विस्तार, त्यामागे दिसणाऱ्या डोंगररांगा आणि पाण्यावरून जाणाऱ्या बोटी यामुळे गावाला पर्यटनाचे सुंदर रूप लाभलेय. पावसाळ्यात तर लव्हाळवाडी अक्षरशः हिरवीगार होते. डोंगरांवरून खाली उतरणारे पाण्याचे प्रवाह, धुक्याने झाकलेली शिखरे, रस्त्याच्या कडेला वाढलेली रानफुले आणि झाडांच्या पानांवर साचलेले पावसाचे थेंब यामुळे संपूर्ण परिसराला स्वप्नवत रूप येते. या परिसराची आणखी एक ओळख म्हणजे करवंदाच्या जाळ्या, गावठी आंब्यांची झाडे आणि विविध फळझाडे-वेली. या नैसर्गिक संपत्तीमुळे येथे मधमाश्यांचे प्रमाण मोठे असून, लव्हाळवाडीला ‘मधाचे गाव’ म्हणून नवी ओळख मिळवून देण्याचा उपक्रमही राबविण्यात आला आहे..लव्हाळवाडी भंडारदरा पाणलोट क्षेत्राच्या परिसराशी संबंधित असल्याने करवंदाच्या जाळ्या, गावठी आंबे, विविध फळझाडे आणि वेली मोठ्या प्रमाणावर आढळतात. या वनसंपदेमुळे परिसरात मधमाश्यांची संख्याही मोठी आहे. त्यामुळे लव्हाळवाडीला ‘मधाचे गाव’ म्हणून विकसित करण्याचा उपक्रमही राबविण्यात आला आहे. काळेकुट्ट ढग, डोंगरांवर पसरलेली हिरवी चादर, धुक्याची दुलई, ओढ्यांचे खळाळते पाणी आणि डोंगरकड्यांवरून कोसळणारे छोटे-मोठे धबधबे यामुळे परिसराचे सौंदर्य अनेक पटींनी वाढते.अकोलेच्या सह्याद्री पट्ट्यात पक्षी आणि वन्यजीवांची मोठी विविधता आढळते. राजूर व भंडारदरा विभागातील वनक्षेत्रात विविध पक्षी, तसेच बिबट्या, सांबर, भेकर, रानडुक्कर, कोल्हा, तरस, रानमांजर, वानर आणि शेकरू यांसारखे वन्यजीव नोंदवले गेले आहे..पर्यटकांची गर्दीअकोले तालुक्यातील निसर्ग पाहण्यासाठी राज्यासह इतर ठिकाणचे पर्यटक गर्दी करतात. विशेषतः शनिवार आणि रविवारी गर्दी होते. गुजरात, दिव-दमणसह विविध राज्यांतून पर्यटक गर्दी करतात. या माध्यमातून स्थानिकांना रोजगार मिळतो..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...मधाचेही गावलव्हाळवाडीची विशेष ओळख म्हणजे मधमाशीपालन आणि मधसंकलन. खादी ग्रामोद्योग मंडळाच्या माध्यमातून लव्हाळवाडीची ‘मधाचे गाव’ म्हणून निवड करण्यात आली. परिसरात करवंदाच्या जाळ्या, गावठी आंबे, विविध फळझाडे आणि वेली मोठ्या प्रमाणात असल्याने मधमाशांसाठी पोषक वातावरण आहे. मधसंकलनातून स्थानिक आदिवासी कुटुंबांना रोजगाराची संधी निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. या वाडीत नाळ चित्रपटाचे चित्रीकरण झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.