शिकारीच्या मागे लागलेल्या बिबट्याचा विहीरीत पडून मृत्यू

अकोले (अहमदनगर) : विहिरीत पडून बिबट्याचा मृत्यू झाल्याची घटना तालुक्यातील आंबड परिसरातील मुक्ताईवाडी येथे आज घडली. गवराम वाळीबा जाधव हे आपल्या विहिरीवर विद्युत मोटार सुरू करण्यासाठी गेले असता त्यांना हा बिबट्या विहिरीच्या पाण्यावर मृत अवस्थेत तरंगताना आढळून आला. त्यांनी सरपंच दत्तू जाधव यांना माहिती दिली. त्यानंतर वनपाल व्ही.एन.पारधी यांनी घटनास्थळी भेट देऊन ग्रामस्थांच्या मदतीने मृत बिबट्यास विहिरीबाहेर काढले. सदरील बिबट्या हा मादी बिबट्या होती. ती दोन ते अडीच वर्षांची होती. शिकारीच्या मागे लागताना ही मादी बिबट्या विहिरीत पडली असावी असा अंदाज वनरक्षक ज्ञानेश्वर कोरडे यांनी व्यक्त केला. वन विभागाच्या सुगाव येथील नर्सरीत या बिबट्याचे पशु वैद्यकीय अधिकारी डॉ.भांगरे यांनी शवविच्छेदन केले. यानंतर शासकीय नियमानुसार या बिबट्याचा अंत्यविधी करण्यात आला. संपादन - सुस्मिता वडतिले

Web Title: A leopard has died after falling into a well in Muktaiwadi