(video) "कुकडी' कालव्यातून पाणीचोरी करणाऱ्यांना असा शिकवला धडा.. 

श्रीगोंदे (अहमदनगर): "कुकडी' प्रकल्पातून सोडण्यात येणाऱ्या आवर्तनातील पाण्याची गळती रोखण्यासाठी कालव्याचे भराव फोडून टाकलेले पाइप काढण्याची मोहीम जलसंपदा विभागाने राबविण्यास सुरवात केली आहे. पोलिस बंदोबस्तात सुरू असणाऱ्या या कामात पाइपांची संख्या मोठी असल्याने हे काम करताना कर्मचाऱ्यांच्या नाकीनव आले असले, तरी एकही पाइप ठेवायचा नाही, असा निर्धार कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. हेही वाचा- "प्रसाद शुगर'ची गाळपाची तयारी.. "तनपुरे'चे काय? "कुकडी'च्या डाव्या कालव्यातून काही बडे शेतकरी (त्यात नेत्यांचाही समावेश) पाणीचोरी करीत असल्याचा आरोप आमदार बबनराव पाचपुते व प्रा. तुकाराम दरेकर यांनी केला होता. त्यामुळे विशेषत: तालुक्‍याच्या पायथ्याला असणाऱ्या वितरिकांना पुरेशा दाबाने पाणी मिळत नसल्याचे आरोप झाले होते. त्यामुळे जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता स्वप्निल काळे यांनी वरिष्ठांकडून विशेष मंजूरी घेऊन कालव्यावरील पाइप काढण्यासाठी पोलिस बंदोबस्त मागवून घेतला. मोठ्या पाइपामुळे काम जिकिरीचे कालव्याचे भराव फोडून अनेकांनी पाणीउपसा करण्यासाठी असे पाइप टाकले आहेत. हे सगळे पाइप काढण्यासाठी पोकलॅन कामाला लावले. काही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या देखरेखीखाली हे काम सुरू आहे. पाइपांची संख्या जास्त असल्याने व अनेक ठिकाणी मोठ्या आकाराचे पाइप असल्याने हे काम जिकिरीचे झाले आहे. मात्र, तरीही अधिकाऱ्यांच्या सक्त सूचना असल्याने पाइप काढण्याचे काम जोरात सुरू होते. बंदोबस्तासाठी पोलिसांचा फौजफाटा कालव्याच्या दोन्ही बाजूंच्या भरावात बुजलेले पाइप काढताना तेथील शेतकऱ्यांनी विरोध केला, तर त्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी पोलिसांचा फौजफाटा आहे. हे पाइप काढताना अनेक शेतकऱ्यांच्या वितरिकांना असणारे पाइपही काढले, तर शेवटच्या शेतकऱ्याला पाणी मिळेल, असा आग्रह अधिकाऱ्यांकडे धरल्याचे समजते. पाझर तलावांच्या पाण्याबाबत फेरविचार : काळे कार्यकारी अभियंता काळे म्हणाले, ""कालव्यावरील बेकायदा पाइप काढण्याचे काम सुरू असून, लवकरच ते संपेल. सोबतच आता काही ठिकाणी वितरिकांनाही पाइप टाकल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत, तेथेही कारवाई होईल. दरम्यान, कुकडी प्रकल्पात केवळ विसापूर हा एकच पाणी देण्याचा तलाव आहे. इतर तलावांना टंचाईच्या काळात पाणी देण्याचा नियम आहे. शिवाय इतर कुठलेही पाझरतलाव कुकडी प्रकल्पात समाविष्ट नाहीत. ते केवळ कमांडमध्ये आहेत. त्यामुळे येणाऱ्या आवर्तनात पाझर तलावांना पाणी देताना नियम व वरिष्ठांशी चर्चा करुन निर्णय करणार आहोत.''

