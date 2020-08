मुख्यामंत्र्यांना सरकारमधील ‘हे’ नेते खरी माहीती देत नाहीत; कोणी केलाय आरोप वाचा

टाकळी ढोकेश्वर ( अहमदनगर ) : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दुधप्रश्नाबाबत सरकारमधील काही नेते वास्तववादी माहिती देत नाहीत . त्यांच्याशी संबंधित असलेल्या संघांचेच हित डोळ्यासमोर ठेवून निर्णय घेण्यास प्रवृत्त करत असल्याने दुध दराबाबतचा निर्णय घेण्यात विलंब होत आहे . आता दुध उत्पादकांच्या व्यथा समजण्यासाठी अहिंसाच्या मार्गाने आंदोलन करत लेटर टु सीएम हे अभियान राबविणार असल्याचे शेतकरी नेते अनिल देठे यांनी सांगितले .

राज्यातील शेतकरी नेत्यांची ऑनलाईन बैठक पार पडली . यामध्ये हा निर्णय घेणात आल्याचे देठे यांनी सांगितले . या बैठकीत राज्यात १३ ऑगस्ट पासुन १८ ऑगस्टपर्यंत लेटर टू सीएम हे आंदोलन करण्याचे सर्वानुमते निश्चित करण्यात आले . या आंदोलना दरम्यान राज्यातील दुध उत्पादक शेतकरी आपापल्या गायींच्या गोठ्यातुनच मोठ्या प्रमाणात राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र तसेच ई - मेल पाठवून राज्यातील दुध उत्पादक शेतकऱ्यांच्यां व्यथा मांडणार आहेत .

शेतकऱ्यांना कोरोनाच्या महासंकटात आधार देण्यासाठी दुधाला प्रतिलीटर ३० रूपये दर देण्याची मागणी करणार आहे . कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आक्रमक स्वरूपाचे व संख्येचे आंदोलन करण्यास मर्यादा येत असल्याने राज्य सरकार जाणीवपूर्वक दुध दराबाबतचा तिढा सोडवण्यासाठी विलंब करत असल्यानेच दुध उत्पादक शेतकऱ्यांना आंदोलनात्मक भुमिका घ्यावी लागत आहे .

या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने दुध दरवाढीच्या संदर्भात सकारात्मक भुमिका घेतली नाही तर संयमाने व शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणारा दुध उत्पादक शेतकरी आक्रमक पवित्रा घेतल्याशिवाय राहणार नाही , असा इशाराही ऑनलाईन बैठकीत शेतकरी नेत्यांनी सरकारला दिला आहे . संपादन : अशोक मुरुमकर

