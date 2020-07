नगरमध्ये कोरोना बाधितांचा आणखी 25 जणांचा लॉट ! 

नगर ः कोरोनाने नगर शहराला चांगलाच विळखा घातला आहे. आज दुपारी प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार शहरात आणखी चौदा रुग्ण बाधित आढळले आहे. याशिवाय राहुरी चार, कोपरगाव तीन, पाथर्डी, राहाता, श्रीरामपूर व बीड जिल्ह्यातील प्रत्येकी एकाचा समावेश आहे, अशी दुपारी तब्बल 25 बाधितांची भर पडली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात कोरोनाबाधितांच्या संख्या 500वर पोचली आहे. कोरोना विषाणूचा वाढता प्रादुर्भावाने परिस्थिती आणखी गंभीर होत चालली आहे. नागरिकांनी परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन काळजी घेणे गरजेचे आहे. हेही वाचा ः फेरफार नडली; मंडलाधिकारी आव्हाड व तलाठी कैदके निलंबित जिल्हा रुग्णालयातून दुपारी प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार नगर शहरातील तोफखाना दहा, ढवणवस्ती दोन, केडगाव आणि भूषणनगर येथील प्रत्येकी एक बाधित आढळून आला. याशिवाय राहुरी तालुक्‍यातील केसापूर तीन, वांबोरी एक रुग्ण पॉझिटिव्ह आढळला. शिरूरकासार (जि. बीड) येथील एक व्यक्ती बाधित आढळला आहे. वामनभाऊ नगर (पाथर्डी) एक, श्रीकृष्णनगर (कोपरगाव) एक व ओमनगर दोन, शिर्डी (राहाता) एक, खैरे निमगाव (श्रीरामपूर) येथील एक रुग्ण कोरोना पॉझिटिव्ह आढळून आला आहे, असा एकूण 25 जणांना कोरोनाचा संसर्ग झाला आहे.



