श्रीरामपूरचे महाराज निघाले कोरोनाबाधित...आता भक्तांची सुरू आहे धावपळ

श्रीरामपूर ः औरंगाबाद येथून वडाळा महादेवला आलेल्या रूग्णाचा अहवाल कोरोना पॉझिटिव्ह आला. ते एका पंथातील महाराज आहेत. धार्मिक शिक्षणासाठी अौरंगाबादला होते. त्यांच्या संपर्कातील श्रीगोंद्यातील खासगी डॉक्‍टरसह अन्य दोघांना नगर येथील जिल्हा रुग्णालयात तपासणीसाठी पाठविले आहे. तसेच, काल (ता. 23) धारावी (मुंबई) येथून आलेल्या दोघांच्या अहवालाकडे लक्ष लागले आहे. औरंगाबाद येथून 20 मे रोजी ते वडाळा महादेव आले होते. त्रास जाणवू लागल्याने त्यांना ग्रामीण रुग्णालयात नेले. वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. वसंत जमधडे यांनी त्यांना नगरला पाठविले. मात्र, तत्पूर्वी ते शहरातील खासगी रुग्णालयात गेली होते. नगरला वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासणी करून घशातील स्राव घेण्याची गरज नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे ते श्रीगोंदे येथील खासगी डॉक्‍टरकडे गेले. तेथे एक दिवस उपचार घेतल्यावर तेथील डॉक्‍टर या महाराजांना काल (शनिवारी) पुन्हा नगर येथील जिल्हा रुग्णालयात घेऊन आले. त्या वेळी त्याच्या घशातील स्राव तपासणीसाठी घेतले. त्याचा अहवाल आज "पॉझिटिव्ह' आला. हेही वाचा - श्रीगोंद्यात मुक्कामी होते कोरोनाग्रस्त महाराज सध्या या व्यक्तीस बूथ रुग्णालयात हलविले आहे. दरम्यान, बाधित व्यक्तीच्या संपर्कात आलेल्या व्यक्तींचा शोध आता सुरू आहे. थेट संपर्कात आलेल्या दोघांसह श्रीगोंदे येथील डॉक्‍टरला तपासणीसाठी नगरला पाठविले आहे. काल (ता. 23) धारावी (मुंबई) येथून आलेल्या व वडाळा महादेव येथे क्वारंटाईन केलेल्या दोघांमध्ये लक्षणे आढळल्याने त्यांना नगरला हलविले आहे. त्यांचा अहवाल आलेला नाही. त्यातच काल (शनिवारी) अशोकनगर येथे एकाच दिवशी 36 जण मुंबईतून आले आहेत. त्यांना जिल्हा परिषद शाळेत क्वारंटाईन केले आहे. मुंबई, औरंगाबाद, पुणे येथून अनेक जण श्रीरामपुरात येत आहेत. सध्या एक हजार व्यक्तींना क्वारंटाईन केले आहे.

