अहिल्यानगर

Farmer Loan Waiver: कर्जमाफीच्या याद्या आज सेवा संस्थांमध्ये, यादीत नाव असल्याची खात्री करावी; आधार प्रमाणीकरण करण्याचे आवाहन

Loan Waiver Lists to Be Displayed at Service Societies: राज्य शासनाच्या कर्जमाफी योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या विविध कार्यकारी सेवा संस्थांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत.
Farmer Loan Waiver

Farmer Loan Waiver

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अहिल्यानगर: राज्य शासनाच्या कर्जमाफी योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या उद्या (ता. २५) जिल्ह्यातील संबंधित विविध कार्यकारी सेवा संस्थेच्या कार्यालयात प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती जिल्हा उपनिबंधक मंगेश सुरवसे यांनी दिली.

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