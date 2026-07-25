Farmer Loan Waiver: कर्जमाफीच्या याद्या आज सेवा संस्थांमध्ये, यादीत नाव असल्याची खात्री करावी; आधार प्रमाणीकरण करण्याचे आवाहन

अहिल्यानगर: राज्य शासनाच्या कर्जमाफी योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या उद्या (ता. २५) जिल्ह्यातील संबंधित विविध कार्यकारी सेवा संस्थेच्या कार्यालयात प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती जिल्हा उपनिबंधक मंगेश सुरवसे यांनी दिली..संबंधित लाभासाठी अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांनी संबंधित सेवा संस्थेत जाऊन यादीत आपले नाव असल्याची खात्री करून घ्यावी. शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण करते वेळेस कर्ज खात्याचे पुस्तक अथवा कर्ज खात्याचे तपशील सोबत ठेवावे, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे..कर्जमाफीसाठी पात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांची प्राथमिक यादी सेवा संस्थांच्या सूचना फलकावर लावण्यात येणार आहे. यादीतील नाव, आधार क्रमांक, बँकेचे नाव किंवा अन्य तपशिलांमध्ये काही त्रुटी आढळल्यास सहकार विभागाकडे हरकत नोंदविता येणार आहे. पात्र शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रे वेळेत सादर करून पुढील प्रक्रिया पूर्ण करावी. कर्जमाफीच्या याद्या जाहीर होत असल्याने जिल्ह्यातील सेवा संस्थांमध्ये शेतकऱ्यांची मोठी गर्दी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी घाई-गर्दी न करता नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. .Jayakwadi Dam: ‘जायकवाडी’तील जलसाठा ३६ टक्क्यांवर, गोदावरीला पूर; सतर्कतेचा इशारा.पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ चा लाभ घेण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांनी नोंदणी तातडीने पूर्ण करावी यादीत नाव समाविष्ट झाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी जवळच्या आपले सरकार सेवा केंद्रात किंवा बँकेत जाऊन बायोमेट्रिक पद्धतीने आधार प्रमाणीकरण करणे बंधनकारक आहे, तसेच ॲग्रीस्टॅक पोर्टलवर नोंदणी करून फार्मर आयडी तयार झाल्यानंतरच आधार प्रमाणीकरण करता येणार आहे. त्यामुळे अद्याप ॲग्रीस्टॅकवर नोंदणी न केलेल्या शेतकऱ्यांनी ती तातडीने पूर्ण करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे..बायोमेट्रिक (अंगठा) आधार प्रमाणीकरण करणे, तसेच ॲग्रीस्टॅक पोर्टलवर नोंदणी करून फार्मर आयडी तयार करणे अनिवार्य असल्याचे आवाहन जिल्हा उपनिबंधक मंगेश सुरवसे यांनी केले आहे. योजनेअंतर्गत १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जांपैकी ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकबाकी असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली कर्जे विचारात घेतली आहेत..पात्र शेतकऱ्यांना प्रति शेतकरी कमाल दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांची थकबाकी निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक आहे, अशा शेतकऱ्यांना एकवेळ समझोता योजनेअंतर्गत अतिरिक्त रक्कम स्वतः भरल्यानंतर शासनाचा लाभ मिळणार आहे. .Heavy Rain Effects: गुजरातमध्ये पावसाचा धुमाकूळ कायम, आसाममध्ये गंभीर स्थिती, काश्मीरमध्येही हजेरी.त्यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे, तसेच वित्तीय शिस्तीला प्रोत्साहन देण्यासाठी २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना कमाल ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांनी काय करावे? संबंधित सेवा संस्थेत जाऊन यादीतील नाव तपासावे. वैयक्तिक माहितीतील त्रुटी त्वरित निदर्शनास आणाव्यात. आवश्यक कागदपत्रे वेळेत सादर करावीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.