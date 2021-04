पुण्याच्या व्यक्तीला स्वस्तात सोने पडले महागात

जामखेड : पुण्यातील एका व्यक्तीस स्वस्तात सोने देण्याच्या बहाण्याने तालुक्‍यातील पाटोदा गरडाचे येथे बोलाविण्यात आले. तेथे पंधरा ते वीस जणांच्या टोळीने या व्यक्तीला दहा लाख रुपयांना लुटले. या व्यक्तीने जामखेड पोलिस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीवरून पंधरा ते वीस जणांविरोधात दरोड्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यापूर्वीही तालुक्‍यात अशा घटना घडल्या आहेत. त्या घटनांशी या घटनेचे साधर्म्य असल्याचे बोलले जात आहे. स्वस्तात सोने देण्याच्या बहाण्याने हडपसर (पुणे) येथे राहणाऱ्या एका व्यक्तीस आरोपी अमोल (पूर्ण नाव समजले नाही), परमेश्‍वर काळे, रामा (पूर्ण नाव समजले नाही) व अन्य अज्ञात पंधरा ते वीस जणांनी, "आमच्याकडे सोने आहे; ते विकायचे आहे,' असे म्हणून संबंधित व्यक्तीचा विश्‍वास संपादन केला, तसेच त्यास जामखेड तालुक्‍यातील पाटोदा गरडाचे परिसरात 31 मार्च रोजी सकाळी सातच्या सुमारास बोलाविले. या वेळी आजूबाजूला पंधरा ते वीस जण दबा धरून बसले होते. ही व्यक्ती आली तेव्हा दबा धरून बसलेल्या आरोपींनी घेराव घातला, तसेच तलवारीचा धाक दाखवून रोख 10 लाख 7 हजार रुपये व 7 हजार रुपये किमतीचे तीन मोबाईल, असा एकूण 10 लाख 14 हजार रुपयांचा ऐवज लुटला. संबंधित व्यक्तीने गुरुवारी (ता. 8) जामखेड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यावरून पोलिसांनी पंधरा ते वीस जणांविरुद्ध दरोड्याचा गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिस निरीक्षक संभाजी गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलिस निरीक्षक महेश जानकर तपास करीत आहेत.

Web Title: A man from Pune was robbed at Jamkhed