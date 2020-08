राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्काराची नगरमध्ये हॅटट्रीक, राहुरीचे मंगलाराम ठरले मानकरी

नगर ः गोपाळवाडी- चेडगाव (ता. राहुरी) येथील जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षक नारायण चंद्रकांत मंगलाराम यांना राष्ट्रीय पुरस्कार जाहीर झाला आहे. जिल्ह्याला सलग तिसऱ्या वर्षी हा पुरस्कार मिळाला आहे. शिक्षक दिनानिमित्त 5 सप्टेंबरला राष्ट्रीय पुरस्कारांचे वितरण होते. या वर्षीच्या पुरस्कारार्थींची नावे आज जाहीर करण्यात आली. त्यात गोपाळवाडी- चेडगाव (ता. राहुरी) येथील जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षक नारायण मंगलाराम यांची या पुरस्कारासाठी निवड झाल्याचे जाहीर झाले. यापूर्वी सलग दोन वर्षे विक्रम अडसूळ व डॉ. अमोल बागूल यांना हा पुरस्कार मिळाला होता. मंगलाराम गेल्या 17 वर्षांपासून काम करीत असून, त्यांना आतापर्यंत राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचा "जिल्हा गुरुगौरव' व अगम सोशल असोसिएशनचा तालुकास्तरीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार मिळाला आहे. अध्यापनात चित्रकलेचा वापर, तसेच माहिती- तंत्रज्ञानाचा वापर करून ते अध्यापनावर विशेष भर देत असतात. बालसृष्टी या भित्तिपत्रकातून विद्यार्थ्यांना कविता, कथा, चित्र रेखाटण्यासाठी ते नेहमीच प्रोत्साहन देत असतात. विविध महापुरुषांच्या जयंती- पुण्यतिथीनिमित्त शाळेत वक्तृत्व, निबंध स्पर्धांचे आयोजन करून मुलांना अभिव्यक्त होण्याची संधी मिळवून देतात. या कार्यामुळे त्यांची राष्ट्रीय पुरस्कारासाठी निवड झाली. अहमदनगर संपादन - अशोक निंबाळकर

