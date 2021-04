नगरमध्ये तब्बल एक हजारजण मोक्कार, सिगारेट पडली हजार रूपयाला

नगर ः कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजनांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध पोलिसांनी कठोर कारवाई केली आहे. तोफखाना पोलिसांनी मार्च महिन्यात 983 व्यक्‍तींवर कारवाई करून तीन लाख सहा हजार 300 रुपये दंड वसूल केला आहे, अशी माहिती पोलिस निरीक्षक सुनील गायकवाड यांनी दिली. सार्वजनिक ठिकाणी विनामास्क आढळून आल्यास पूर्वी दोनशे रुपये दंड होता. जिल्हाधिकाऱ्यांनी मागील आठवड्यात दंडाची रक्कम पाचशे रुपये केली आहे. विनामास्क आणि मोटारवाहन कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल 975 व्यक्‍तींवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. राजकीय नेते, डॉक्‍टर, व्यावसायिक, अशा समाजातील "मोठ्या' व्यक्‍तींवर कठोर दंडात्मक कारवाई करण्यात येत आहे. मास्क नसणाऱ्यांकडून दोन लाख 26 हजार 300 रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. लग्नसमारंभात 50पेक्षा जास्त व्यक्‍ती उपस्थित राहणे व सोशल डिस्टन्सिंगचे उल्लंघन केल्याबद्दल आठ मंगल कार्यालय चालकांकडून प्रत्येकी 10 हजारांप्रमाणे 80 हजार रुपये दंड वसूल केला आहे. सावेडीतील चैतन्य हॉटेल रात्री आठनंतरही सुरू असल्याने चालक प्रमोद लगड यांना दहा हजारांचा दंड ठोठावण्यात आला. नगर-औरंगाबाद महामार्गावरील "काका का ढाबा'चे चालक मनमोहनसिंग यांनाही दहा हजारांचा दंड ठोठावला आहे. मुकेश कुकरेजा, रोहित कोडम, सागर हरबा यांना प्रत्येकी पाचशे, तर सिद्धार्थ बोरुडे यांना एक हजाराचा दंड ठोठावला आहे.

पोलिसांचे वाहन पाहताच हॉटेलचालक दिवे बंद करून मागील दरवाजाने ग्राहकांना बाहेर काढत दंडाच्या कारवाईपासून बचाव करतात. त्यामुळे पोलिस वाहनांवरील दिवे बंद ठेवून, सायरन न वाजविता हॉटेलची झाडाझडती घेत कारवाई करीत आहेत. सिगारेट पडली एक हजाराला

सावेडीतील डॉ. ना. ज. पाऊलबुद्धे विद्यालयाजवळील मोकळ्या मैदानात सिगारेट पीत असताना डॉ. राहुल अंबादास राशीनकर आढळून आले. सार्वजनिक ठिकाणी मास्क न घातल्याबद्दल त्यांना पाचशे, तसेच धूम्रपान केल्याबद्दल पाचशे रुपये, असा एक हजार रुपये दंड ठोठावण्यात आला. चोरावर पोलिस बनले मोर

Web Title: As many as one thousand people were fined in Ahmednagar